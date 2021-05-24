港台節目一再被打壓，《蘋果》綜合港台消息，《鏗鏘集》團隊製作有關保釣未播出的集數，被港台高層送交律政司研究有否觸犯《國歌法》。另外，原為直播節目《視點31》，明天起將被改為預先製作，亦不可再設有主持開場白和討論環節。

保釣畫面播國歌 高層送交律政司研究

《鏗鏘集》繼早前有關大學學生會和記者出路的集數被抽起，據悉由《鏗鏘集》原有班底製作、有關保釣的一集，更因有一幕播國歌，遭港台高層送交律政司，研究會否觸犯《國歌法》。消息指該集仍未播出。

另外，最近同由原班底製作的《鏗鏘說》訪問資深法醫馬宣立，亦在呈交審批多時後仍未有消息。

《視點31》直播前 主持突被要求跟指示改開場白

直播節目《視點31》的安排亦受影響，該節目的主持原會在開場白提及當日新聞的發展，惟消息指，上周二（18日）節目播出前，編委會要求主持將天主教香港教區新主教任命、台灣的香港經濟貿易文化辦事處即日暫停運作、特首不評論六四集會等內容，改為與討論部份和專題故事有關的職工會規管和寵物議題內容。

直播變錄播 方便9人小組管制審查

據了解，港台新設的9人小組更要求《視點31》製作團隊，要在明天（25日）節目播出前，預先製作一個18分鐘的節目，當中不能設有主持開場白、討論環節，更不能再有直播安排，以免令9人小組難以事先審查和管制節目內容。據知製作團體對此極為反感，已向9人小組表達不滿。

律政司回覆《蘋果》查詢時稱，不會評論個別個案。《蘋果》亦已向港台查詢，正等候回覆。

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