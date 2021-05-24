由前社福界立法會議員邵家臻發起關注囚權的組織「石牆花」，日前發起「十萬火急」行動，呼籲公眾聯署關注監獄酷熱環境問題，並促請懲教署改善後，在短短33小時內即達標，收到10萬人聯署。邵家臻今早接受港台訪問時表示，截至今早8時，聯署已收集到近12萬人網上簽名，「石牆花」昨日已去信約見懲教署署長胡英明，希望親自轉交巿民聯署，並與署方交流如何改善監獄酷熱問題。

邵家臻今早（24日）在港台節目上表示，囚者在盛夏期間猶如「蒸籠中的小籠包」，坐着也會「蒸出油」，懲教署雖然表示會加裝牛角扇、滾筒扇，但「遠水不能救近火」，指署方其實早於2019年已稱會加裝滾筒扇，但「加到而家都未加完」。他建議懲教署可容許親友探監時給囚友提供退熱貼、在飯堂可飲用室溫水而非熱水、增加囚友每日洗澡的次數、容許女囚犯如男囚犯般可穿短褲等。他指，有關措施不涉太多額外資源，只屬簡單行政程序，而退熱貼等消暑物品也是由親友提供，希望懲教署可以更人性化處理。

赤柱監獄倉內窗戶較小 設牛角扇亦難散熱

至於在監倉增強通風可否有助降溫，邵家臻以赤柱監獄為例，由於監獄已有80年歷史，加上涉保安理由，監倉內的窗戶較小、閘門密封，即使署方在走廊加設牛角扇，亦難以為倉內的在囚者散熱。

懲教署回覆港台查詢時則稱，該署一直都採取多項措施改善監獄內的羈押環境，包括空氣流通情況，除恆常更換風扇，亦會加裝牛角扇，以及「按步就班」安裝通風效能較好的新式閘門和窗，去改善空氣流通。該署又指，早前在赤柱監獄試驗「防自殺」設計的滾筒扇，效果良好，故今年初已分階段進行安裝，強調會根據現行保安機制和院所運作情況，定出可以批准的物品種類。

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