【本報訊】廣州荔灣區前日錄得一宗本土確診個案，衞生防護中心前日一度將廣東省納入「中風險地區」，令身處廣東省的港人一度不能透過「回港易」計劃返港，惟同晚即撤回有關安排。負責疫苗注射計劃的公務員事務局長聶德權昨解釋，廣州荔灣出現一宗確診個案，按內地機制，只會將相關街道範圍列為「中風險地區」，而非整個廣東省列為「中風險地區」，因此回港易安排維持不變。惟翻查資料，早前遼寧省及安徽省出現零星本地個案，港府均將兩地全省列為「中風險地區」，當地來港人士要接受14天強制家居檢疫及不能使用回港易回港。

衞生防護中心前日中午宣佈將廣東省納入中風險地區，令身處廣東省的港人不能透過回港易計劃返港，至前特首、全國政協副主席梁振英於fb公開質疑有關安排後，港府即於前晚10時多突然撤回上述安排。

聶德權昨接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，衞生防護中心一度將廣東省列為「中風險地區」一事上，政府可能有不清楚或混亂的情況，當局會將相關情況向市民解釋清楚，避免有誤會。

遼寧安徽曾有個案 均列「中風險」

聶稱，考慮回港易是否需調整時涉及兩個原則，包括公共衞生風險及相關措施是否合乎比例。他指廣州荔灣出現一宗確診個案，根據內地機制，將有關街道範圍列為「中風險地區」，而非整個廣東省都列為「中風險地區」，因此港府前晚公佈回港易安排維持不變。

翻查早前遼寧省及安徽省出現零星本地個案，港府均將兩地全省列為「中風險地區」，當地來港人士要接受14天強制家居檢疫及不能使用回港易計劃回港，當時兩省只得個位數的確診個案，未知今次安排是否與港府改用內地的機制有關。有網民質疑港府因梁振英一句批評即偏離檢疫準則。