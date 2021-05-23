【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，大部份人被還柙。工黨前執行委員郭紹傑昨探望胡志偉，提起胡早前在大批警察「保護」下奔喪，引述胡回想近半年的非人經歷，表示「這一切恍如隔世，回復自由，還很遠」。何俊仁孫兒則送上親筆信，希望公公加油，快點回家。

胡志偉：幾經波折才容許我奔喪

郭紹傑昨探望胡志偉後，胡向他講述外出奔喪的歷程、被囚115天後在沒阻隔下看見家人的悲傷。郭引述胡指「幾經波折下，才容許我這個被無理濫捕的人外出奔喪，根本是將我應有的正常權利大打折扣後還給我」，直指「香港現時的災難豈能透過小修小補，便可被當作政權的情理兼備？」

何俊仁孫兒則送上親筆信，表示很掛念及希望快點見到何，再一起吃飯和看電視，又說知道何現在的生活很悶和很熱，希望何能加油，寫道：「我們會好好照顧婆婆（何俊仁妻子），不用擔心。快點回家，我們愛您。」岑敖暉太太余思朗也在fb發文，指「暉寄回家的信，我都有好好儲起」，說深夜重讀這數十封日記、家書，「彷彿聽到他在我耳邊細語，我們分隔，卻越走越近。」劉頴匡在fb釋出親筆信，稱得知陳運通議員辦事處被搜，慨嘆「有時真係好難相信『好人一世平安』，唔通我哋都唔係好人，所以先遇上咁多唔平安、唔公義嘅事？」