支聯會明天將到北角警署與警方開會討論6月4日燭光集會安排，早前撰文力促泛民從政者與支聯會切割的全國僑聯副主席盧文端，今日再度撰文，強調香港已經進入《國安法》年代，批評支聯會要求舉辦「結束一黨專政」的六四集會遊行，屬於危害國家安全的違法行為，屬於「必須禁止」之列，「否則《國安法》權威何在？」支聯會常委趙恩來受訪時批評，盧的說法明顯有違《中英聯合聲明》和《基本法》當中對港人言論和集會自由的保障，認為港人若因盧文端的說法就「自劃紅線」，只會令社會被白色恐怖控制，表明自己今年將如常到維園悼念六四事件。

再撰文批六四集會違《國安法》：必須有承擔刑責的準備

全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端，繼本月10日在《明報》發表〈泛民從政者須與支聯會切割〉一文後，今日又在支聯會與警方商討六四集會安排前夕，再在《明報》以〈任由支聯會反共 國安法權威何在？〉為題撰文。文中強調香港已經進入《國安法》年代，有些「損害國家安全的事」過去可以做，不等於現在可以「照辦煮碗」，「否則《國安法》權威何在？」該文指，支聯會組織要求「結束一黨專政」的「反共」活動，屬危害國家安全的違法行為，泛民的從政和非從政人士都不可組織參與，否則會面對依法追究法律責任的問題，又指一些泛民人士去年參加「六四」晚會未經批准集結罪成承擔刑責，就是一個警號。

該文又指，根據「港版國安法」第22條和第23條規定，任何旨在「推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度」的行動，都屬於違反《國安法》的顛覆國家政權罪；中國《憲法》亦寫明「中國共產黨領導是國家根本制度——社會主義最本質的特徵」，所以支聯會組織要求舉辦「結束一黨專政」的六四集會遊行，是屬於危害國家安全的違法行為，「自然屬於必須禁止之列」，並質疑：「警方過去對於支聯會舉行『六四』集會遊行，多是『例行公事』發出不反對通知書，但在《國安法》已經實施的今天，警方還能夠像過去那樣批准支聯會公開組織舉辦反共活動嗎？」他又警告，如果泛民人士在《國安法》實施後，仍抱「以身試法」心態，組織參與支聯會的「反共」活動，就必須有面對承擔刑責的準備。

趙恩來：說法明顯有違《聯合聲明》和《基本法》

支聯會常委、荃灣區議員趙恩來接受《蘋果》查詢時表示，盧文端今日的說法只是北京「打心理戰」一部份，認為港人只須以平常心面對，因為政府當局過去沒有《國安法》下，亦能用不同法例打壓港人言論和集會自由。他又批評，近日坊間一些所謂「愛國」人士，將支聯會「結束一黨專政」和「建設民主中國」綱領演繹成違反《國安法》，說法明顯有違《中英聯合聲明》和《基本法》中，對港人言論和集會自由的保障，認為港人若因有關人士說法就「自劃紅線」，只會令社會被白色恐怖控制，表明自己今年將如常到維園悼念六四事件。

趙恩來又指，早前有民主派人士因參與去年六四集會被捕和被定罪，原因不是因為政治主張，認為盧文瑞今日文中的說法，等於指《國安法》可以「以言入罪」，但其實至今從未有官員能清楚指出，支聯會哪些具體行為和主張要負上刑責，「就係呢種估吓估吓，令坊間有好多左派同愛國人士，用呢個空子去自我演繹」。他質疑有關演繹若成立，日後即使投訴政府施政，亦可能觸犯《國安法》。支聯會副主席鄒幸彤今日在Facebook分享盧文瑞的文章時，則以「國安法有權威的嗎？」作回應。

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