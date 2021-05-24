2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人上周一在區域法院認罪，法官胡雅文將案件押至今早聽取求情。李卓人親撰陳情信，憶述當年入讀香港大學，受到「認中關社」學運思潮的衝擊，開始思考自己對社會和國家的責任，到了八九民運，更改變了他的一生，自此每逢十一國慶，便會走上街頭，要求平反六四，建設民主中國。

李卓人陳情全文：

法官閣下︰

我明白法官閣下曾表示，在判罪或判刑時，考慮的是法律而不是政治。縱是如此，我仍希望法官閣下明白此案件，2021年10月1日和平遊行，背後的政治理念。

1975年我入讀香港大學土木工程系，亦如很多當年的大學生，受到「認中關社」學運思潮的衝擊，開始思考自己對社會和國家的責任。我記得當年的一個命題︰中國往何處去﹖啟發我的不斷反思，而到今天這仍是多麼的適切。就是這樣種下了我隨著40多年對中國前途承擔的種子。

畢業後，我投身香港工人運動、民主運動外，亦一直參與爭取中國人權的行動，因為我始終相信，中國往何處去的答案，在於民主改革。八九民運更是改變了我一生，從在香港全情投入支持中國民運的動員，參與支聯會成立前後的支援工作，更在89年5月30日帶著支聯會收到的部份捐款，去到天安門廣場探訪民運的學生、工人、知識份子。在六四當晚，在天安門廣場聽見軍隊開槍要清場而離開，整晚在酒店就是聽著槍聲，凌晨看見坦克車進駐廣場，三輪車不停地運送屍體和傷者經過酒店外的長安大街。到六月五日被拘留，經歷了我人生感到最懼怕的三天，幸得港人發起營救行動，在六月八日才得以回港。我從中國民主希望的高峰，跌到絕望的谷底。我相信這亦是很多中國人和香港人當時的心情。但大家沒有放棄，從谷底爬出來，為中國民主自由掙扎前行。

自此，在十一國慶日，我們只有痛心疾首地吶喊着，「沒有國慶，只有國殤」。2019年的10月1日，一如既往，同樣走上街頭，要求平反六四，建設民主。

法官閣下，我爭取中國民主改革已40多年。這是我的苦戀，愛國是那麼沉重。我記得有位傷痕文學作家白樺曾悲傷地說︰「您愛國家，可是國家愛您嗎?」現在「愛國者」成為城中的流行話題，中國政府不斷鼓吹「愛國者治港」，但誰是真正愛國者﹖如果愛國就是愛黨，那就輕鬆很多，只要跟着中共走，對中共的政治立場︰「理解要執行，不理解要執行，在執行中深入理解」，聽黨話就一切都好易辦。

但我選擇了活在真相，堅持我思故我在。我的愛國是愛人民，國家的功能在保障人民的自由和尊嚴，而不是控制人民的思想行為。

法官閣下，這是我揀選的民主路，多年走上街頭的初心和承擔。

李卓人

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