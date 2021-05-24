教資會公佈2020年「研究評審工作」結果，評審涵蓋八大中超過4,000名研究人員6年間的研究成果， 當中七成研究項目獲評最高級別的「世界領先水平」及次一級的「國際卓越水平」。港大在13個範疇中的其中6個，取得最高比例的「世界領先水平」評級，為八大院校之冠。

上一次發佈有關評審結果為2014年。今年新增研究影響和研究環境兩個評審元素，教資會表示是為了鼓勵更多與社會相關、具高經濟及社會效益的研究。

被問到《港區國安法》的實施會否影響評審，教資會秘書長鄧特抗表示，評審小組成員有七成是非本地專家，認為評審機制受國際尊重。早前有報道指八大收到教資會發出「啟動籌劃信件」（Start Letter），列明大學必須教授《憲法》、《基本法》及《港區國安法》。教資會主席唐家成表示，《國安法》條文有要求大學提供《國安法》教育，故教資會有責任提醒院校，但如何落實則由大學自行決定。

多間大學要求師生接種疫苗，唐家成表示教資會尊重院校自主，他個人則認為院校應鼓勵師生打針。

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