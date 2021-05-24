前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續，各方代表今早開始結案陳詞。代表消防處的大律師陳碧琪於結案陳詞中重申，當日由警方行動組、警方談判組及消防三個部門合作策劃行動，各司其職，目標一致及清晰，有共識由警方進行談判工作，並在梁凌杰願意放下手上鎅刀後，由消防人員協助他返回安全位置；若中途出現突發情況，則會由消防前線人員按內部行動指引，決定是否作出搶救行動。消防處認為今次絕對是不幸事件，強調消防人員已盡力搶救，惜最終未能成功。

對於消防設置救生氣墊的爭議，代表消防處的大律師陳碧琪於結案陳詞中重申，當日消防需考慮現場環境的限制，亦要盡快設置氣墊提供保護。陳大狀綜合各消防人員的證供，再次申述當日因考慮到拆欄或會刺激梁凌杰的情緒，並且危及消防人員的安全，故最終並無拆欄，以致氣墊未能搬入及覆蓋一米闊的行人路。

陳大狀進一步指出，因氣墊設置在梁凌杰企跳位置的下方，沒有人能預料梁會否墮下或何時墮下，亦不清楚會否有其他物件如鎅刀等突然掉下，故只能在時間許可下設置氣墊。

太古廣場外行人路原本闊6米 若非受工程影響定能放置消防氣墊

陳大狀亦一一解釋庭上提及其他放置氣墊的方案如何不適用於本案，包括若將氣墊放在欄杆上，傾鈄的氣墊未能提供保護；而使用人手拉起保護墊的做法則會令消防人員受傷。陳大狀另指，消防處現時雖只有一種7.5米乘6.5米乘2.5米氣墊，但即使有較細氣墊能放置在一米闊的行人路上，該氣墊亦未能承受梁凌杰從17米高處墮下的重量。

陳大狀形容事件絕對屬不幸，直指太古廣場外的行人路原本有6米闊，若當日沒有工程進行，消防氣墊定能放置到行人路上，故此今次事件實面對較大的環境限制及掣肘。

至於當日梁凌杰突然爬出棚外，實屬突發情況，消防人員眼見梁凌杰體力開始不支時，已即時作出搶救行動。四名有份搶救的消防人員中，曾有三名消防捉住梁的手臂，另一名消防員則捉住了梁的衣服，但可惜梁當時強烈掙脫，最終墮下。陳大狀複述消防人員的供詞指，若梁凌杰沒有掙扎，消防有信心可拯救到他。

而在梁凌杰墮樓後，消防人員及救護員曾為他進行心肺復蘇急救，可惜梁凌杰當場已無生命迹象，送院後正式宣告不治。

陳大狀表示，消防處在今次死因研訊上，已交待當日行動的困難及作出的決定，而當日發生許多突發情況，消防亦已作出相應臨場判斷，盡力作出拯救，遺憾最終未能成功。陳大狀最後代表消防處表達對事件感到難過，並向梁凌杰家屬致以深切慰問。

【案件編號：CCDI481/19】

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