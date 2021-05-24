2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。案中全部被告上星期一（17日）均決定認罪，10人均需還柙。案件今日（24日）在區域法院聽取求情，有市民早於早上6時許已到庭排隊等候取籌旁聽。

10名被告早上由囚車押送到區域法院，旁聽常客「王婆婆」撐起黃傘、高舉「三權合一、人權盡失」標語聲援被告。早上8時半，已有大約30名市民在法院內排隊等候取籌，約10名警員在法院外戒備。

早於6時許，Candy已帶同8歲女兒悠悠及另外數名親友到場，她直言現時香港的情況荒謬，指市民的集會自由不斷被剝削，希望到場支持眾被告，「做得幾多得幾多， 都想佢哋（被告）知我哋support」。

曾多次現身抗爭現場的悠悠親筆撰寫兩封信給梁國雄及陳皓桓，信封寫上「Figo哥哥」及「毛伯伯」，Candy指悠悠一直關注反修例運動，今日亦是悠悠主動提出希望旁聽，又引述悠悠想對梁國雄說「我會努力讀書，會照顧寶瑩姨姨（梁國雄太太）」。

黎智英太太及女兒、壹傳媒行政總裁張劍虹、梁國雄太太陳寶瑩、楊森太太、社民連主席黃浩銘、民主黨前主席李永達、呂智恆等人均有到庭旁聽。

曾入獄的黃浩銘稱，明白現時正值炎夏，還柙監房的生活絕不容易，希望眾被告能夠堅持，寄語他們在獄中多鍛煉身體，「多啲飲水，見字飲水，我地喺出面會繼續發聲」。

黃早前曾前往荔枝角收押所探望陳皓桓，他稱對方雖要與溫度和蟑螂搏鬥，但心態仍樂觀積極，他稱相信在監獄捱得過的人都會變得更堅強。

李永達亦表示，知道在囚的10人非常辛苦，但相信他們會繼續堅持。他又稱昨日曾嘗試前往荔枝角收押所探望何俊仁，惟最後被拒絕探訪，「唔詳細講喇，你問懲教處」。

10名被告依次為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕、蔡耀昌。10人一同承認組織未經批准集結罪；陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁另承認煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌另再承認1項明知而參與未經批准集結罪。法官胡雅文今日聽取求情，星期五判刑。

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