近年多名教師因政治事件而遭受匿名投訴，至今更有4名教師遭教育局「釘牌」處分。教育局上周五（21日）向全港校監及校長發信提供《調查注意事項一覽表》（《一覽表》），要求學校日後須按照《一覽表》上列明的38點要求處理教師投訴，當中列明校方不應讓涉事教師知悉該投訴是否屬匿名投訴，校方亦須於接獲投訴起1個月內將有關結果及報告交予局方跟進。

若須檢視非公開社交網絡平台應先獲教師同意

《調查注意事項一覽表》隨教育局通函發送至全港校監及校長。局方於信中指，2019年6月以來，「社會動亂」為學界帶來極大衝擊，局方及部份學校接獲有關教師專業失德的投訴，而局方的《一覽表》旨在協助學校有效更適切地處理投訴。

《一覽表》以「接獲投訴」、「進行調查」、「調查結果」及「跟進事宜」4個範疇列出38項要求，當中除提及學校應留意有關投訴是否干犯嚴重罪行或失德行為，及須向教育局呈報外，亦列明「除非投訴人明確表示同意」，否則被投訴的教師不應知悉投訴者的個人資料，如投訴屬匿名，涉事教師也不應知悉。《一覽表》又列明，如須檢視涉事教師的非公開社交網絡平台，事前應獲有關教師的同意。

《一覽表》指，「為保障學生福祉，應盡速完成涉及教師專業失德指控的調查」，要求學校須於接獲投訴起計1個月內，將回覆投訴人的副本及調查報告等文件，交予教育局跟進。

學校須交代投訴的背景資料、指控及事件流程等

教育局亦隨函提供投訴調查報告的樣本予學校參考，其中一個為教師於個人社交媒體平台上轉載及發佈感想使用粗言穢語。該例子中，「投訴人身份」一欄可為「公眾人士」及「其他」（例︰議員／機構）等，但不設「匿名投訴」此選項。報告亦要求學校交代投訴的背景資料、指控及事件流程等資料，並提交學校經調查後得出的結論及處分。而在該例子，校方於報告總結中提及該教師於社交平台上的言論雖沒有直接影響學生，但仍有損教師專業形象，及為學校形象帶來負面影響，故裁定其中一項指控成立。

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