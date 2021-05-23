【本報訊】公屋平均輪候時間長達5.8年，創22年新高，不少基層家庭只能居住環境惡劣的劏房。社區組織協會獲關愛基金贊助，在長沙灣英華街興建全港首個提供四至六人大單位的組合屋，共140個面積由144至350呎的單位，期望可協助600個基層家庭，預計今年底接受申請，明年首季落成，租金會按住戶收入水平釐定，最貴單位月租約4,000多元，較市價低四至五成。

設大單位 月租逾四千元

項目為兩幢四層高組合屋，共有140個單位，包括104個144平方呎細單位，以及36個280至350平方呎大單位。項目建築師譚漢華表示，單位設計強調室內自然採光、空氣流通，每個單位設有獨立廁所，屋外將設共享生活空間，方便鄰里日常交流。

社區組織協會幹事施麗珊表示，單位會配備兩部冷氣、抽油煙機、熱水爐等電器，如住戶有其他需要，會再提供協助。她指租金按住戶入息水平釐定，暫定月租為住戶入息四分一，估計大單位月租為4,000多元，細單位月租2,000至3,000元，比市價低四至五成。

育有兩名三歲及一歲孩子的娜菲莎居住深水埗九樓的天台屋，一家四口輪候公屋逾三年，平日外出要帶着孩子，上落九層樓梯，非常不便。她稱大廈衞生非常惡劣，經常有老鼠出沒。

71歲的陳先生獨居荔枝角道一個唐六樓單位，他稱因體力不足，「行兩層樓梯都要抖，都盡量少去街」，又指夏天房內有木蝨，難以入睡。他和娜菲莎均希望政府多建此類組合屋，讓基層家庭有適切的容身之所。