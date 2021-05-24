2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人上周一認罪，黎智英今透過資深大狀求情指，當日黎的參與並不明顯，亦與之後的暴力事件無關。大狀又提到黎對傳媒以至經濟發展均有很大貢獻，而且「在可預見的將來，相信他會一直服刑」，希望法官能將本案大部份刑罰與之前的8.18和8.31案同期執行。

資深大狀夏偉志替黎智英求情時，懇求法庭小心謹慎地作出合理判刑，考慮個別被告的刑責。大狀指，黎智英雖然在案發當日接受《蘋果日報》訪問，提及「行街購物」等，但實際上他的參與並不明顯，他亦非站在遊行隊伍的第一排，更沒證據顯示他與集結後的暴力事件有關。

大狀強調，暴力示威從來不是黎智英的意圖；他就如其他被告一樣，只是行使和平示威的權利。而在10.1案發當天，黎沒有案底，他勇於認罪，承擔法律罪責，希望法庭依據個別被告所為，作出合乎比例的判刑。

大狀其後簡述黎的經歷，指現年73歲的他在廣州出生及成長，年輕時來港，在工廠打雜，但他工作勤奮、有志向，是一名為人所熟悉的商人。黎早年創立Giordano服裝品牌，及後專注媒體發展，創辦《壹傳媒》，旗下的《蘋果日報》至今是最受讀者歡迎的報紙之一。大狀指黎不但對傳媒行業有貢獻，亦帶動行業的經濟發展，聘請不少人。

大狀指黎如今正在服刑，「而在可預見的將來，相信他會一直服刑」，患有糖尿病及高血壓的他，明白會因本案判處即時監禁的刑罰，但希望法庭酌情輕判，並考慮將本案的大部份刑期與之前8.18和8.31案同期執行。

【案件編號：DCCC534/20】

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