政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽署聲明，擁護《基本法》及效忠特區，拒簽者或要被革職，及後更擴大強制宣誓效忠要求，公務員事務局早前發通告，要求於去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員，在發信3星期內簽妥效忠聲明，拒簽聲明者或會被終止聘用。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今早出席電台節目時表示，現今非公務員政府僱員約有2萬人，當中大部份屬臨時工種。梁表示，宣誓後有諸多掣肘「講嘢要好小心」，擔心影響人手招聘，認為現時大部份非公務員合約的政府僱員都是3個月至半年的短約，除非加大合約薪酬，否則如救生員等臨時工種或會因太多限制而轉投私人市場。

梁指，作為臨時工種，「隨時可以唔使畀理由，好難統計影響」，亦難以估計多少人拒簽，但估計情況不會樂觀，甚至某部份工種或會面臨人手不足以應付日常事務的情況，建議政府重新審視短期合約是否有必要與公務員同樣宣誓或簽署聲明。

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