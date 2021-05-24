負責接種科興滅活疫苗的佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心一名女護士初步確診，呼吸系統專科醫生梁子超在港台節目表示，疫苗有機會污染空氣及環境，若女護士沾染手、鼻或口腔，或令檢測呈「假陽性」，認為可透過快速篩檢及基因排序，了解病毒株情況，但認為不會有太大的空氣傳播風險。

梁子超表示，由於有關接種中心負責接種滅活疫苗，病毒經化學處理後失去功效，但仍可能檢測病毒核酸。當護士接種前抽針逼出針筒內空氣時，有機會令病毒核酸污染空氣及環境，若沾染手、鼻或口腔，雖然不會有傳染性，但微量污染亦會令檢測呈假陽性，認為可透過快速篩檢及基因排序，了解病毒株情況。

他補充，護士接種疫苗期間有戴口罩及穿保護衣，並非高風險工作，認為護士若沒有病徵、病毒量低，即使個案屬「真陽性」，傳播力亦不高。

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢今日接受電台訪問時確認，該中心初步確診的護士會在前線為市民接種疫苗，亦有負責管理工作，本身無病徵或其他病患，昨日（23日）有當值，其CT值高於30，即病毒量很低，正等待抗體測試結果，稍後才知道是否確診。

郭又指該名護士未有接種疫苗，因應今次事件已要求其餘未打針的員工要在未來一個月完成接種，目前中心有另外兩名職員初步曾與確診護士吃飯，料會列為緊密接觸者需送檢疫，其他職員或市民料不會被列作緊密接觸者，接種中心有足夠人手，暫時運作正常。

兩外傭或來港前已受感染

昨日（23日）再多一名39歲女印傭確診，屬本地無源頭感染。梁子超表示，印傭抵港後多次接受檢測均呈陰性，至最近才陽性，並驗出陽性及有抗體，估計抗體出現幾星期以上，感染一段相當長時間，料是復陽個案，並估計與早前的群組沒有關連，可能來港前受感染。

至於另一名初步確診並帶變種病毒N501Y的46歲菲傭，梁子超認為，由於她來港前有一段長時間在疫情嚴重的巴基斯坦居住多月，而返港後多種檢測均呈陰性，到近日才驗出陽性及抗體，即可能在當地已受感染。而她只帶N501Y變種病毒，應與上次印裔群組無關連。

梁子超續說，若該外傭在巴基斯坦發病逾7天，上呼吸道病毒量會較少甚至沒有，因此入境時通過檢疫及檢測後，有機會復陽，「當我哋容許大量高風險地區人士入境，自然會有少部份人有咁嘅（指走漏）問題。」

他又指，本港近期出現假陽性及復陽個案，對整體清零影響不太大，因為長期檢測不到本地傳播鏈，只反映傳播好少，仍可能有殘餘傳播，認為不能太早放寬防疫措施。

批港府與內地無默契 交換不到確診者內地行蹤資料

對於廣州荔灣區早前出現確診個案後，港府一度宣佈將廣東省納入「中風險地區」，暫停「回港易」安排，但被質疑後同晚即撤回。梁子超指，本港的豁免檢疫安排以往一直用省份劃分，因為確診者有機票或車標作證明，可容易追蹤。但今次因為涉及廣東省，較多人在各市之間來往，加上荔灣區已為十多萬人大規模檢測，未見再找到個案，風險評估方面未必需要全面暫停回港易安排。

但他認為，目前問題是本港與內地政府無任何默契，交換不到不同人士在內地的行蹤資料，無辦法確保入境情報，若有懷疑亦未能核實。故此港政府有需要與內地在疫情資訊交流上，以省份作單位，期望當局有機制慢慢檢討。

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