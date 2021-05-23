【本報訊】佐敦官涌科興疫苗接種中心一名為市民打針的護士昨日初步確診，是首次有接種中心護士中招。有昨日預約到該中心打針的市民表示擔憂，查詢可否改期接種但不果後，最終打退堂鼓。

本報記者昨午到官涌體育館，只有零星市民到中心接種疫苗，有不願上鏡的市民稱已預約打針，指曾詢問過疫苗中心門外職員，中心是否已進行消毒，以及可否改期打針，惟職員沒有回答，該市民在門外徘徊後，最終打退堂鼓，未有進入疫苗中心。

「職員完全冇講」

從事飲食業的馮先生因工作需要打針，昨日到該中心接種第二劑科興疫苗，他從社交媒體得知官涌體育館有護士確診，惟中心職員並無主動披露，「係我反過來講畀職員聽有確診，佢先話『你咁都知嘅』。」被問及接種中心沒有主動交代有職員確診，馮先生回應：「咁 （如果主動講） 又會好啲，但係佢哋完全冇講，冇提及過㗎。」

不過，有年長市民昨如期到中心打針，更反問記者：「有乜嘢好驚啫？佢又唔會除口罩同我打針，都唔知你哋（記者）咁大驚小怪做乜，搞到冇人嚟打針，累死人。」

操普通話的蔡小姐昨到中心接種第二劑疫苗，被問及會否擔心受感染時，她起初回應指「疫苗每個人的接受程度都不一樣嘛，所以我覺得科學判斷」，記者重複提問後，則指「沒有這個擔心，相信政府會做到那個管控好環境的」，又表示來到中心前已知悉中心有護士初步確診。