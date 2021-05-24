房委會宣佈，經研究後業安、穗輝和宏昌工廠大廈3幅用地可重建為公營房屋，將可於2031年提供合共4,200個單位。房委會會開展程序將有關用地改劃為住宅用途，並同時清空有關工廈的租戶，然後將工廈拆卸。租戶將可獲18個月通知期，並獲發相當於15個月租金的特惠津貼。

房委會轄下有6幢工廠大廈，分別是位於九龍灣的業安工廠大廈、火炭的穗輝工廠大廈、長沙灣的宏昌工廠大廈、葵涌的葵安工廠大廈和晉昇工廠大廈，以及屯門的開泰工廠大廈。經房委會研究後，當中有4幅用地在技術上可作房屋發展，其中業安、穗輝和宏昌工廠大廈3幅用地可在2031年提供合共約4,200個單位，將開展改劃用地程序。

另外，葵安工廠大廈用地可提供約600個單位，但由於葵涌分區計劃大綱草圖受司法覆核影響，改劃程序會在案件審結後才開展。

至於餘下的開泰和晉昇工廠大廈兩幅用地，因有嚴重的噪音、空氣質素和氣味問題，目前未能有效處理，在當區環境未有顯著改善之前，作房屋發展並不可行。

房委會轄下策劃小組委員會上月23日通過研究結果，並同意在改劃用地的同時清空業安、穗輝、宏昌和葵安4個工廠大廈的租戶，然後拆卸有關建築物，以縮短重建計劃的時間。

房委會轄下商業樓宇小組委員會亦通過為受影響租戶提供清空方案，共涉及903份租約和1,185張暫准證，以及一份商舖租約。受影響租戶／暫准證持有人將可獲18個月通知期，並獲發金額相當於15個月租金／暫准證費的特惠津貼。

受影響租戶／暫准證持有人將可參與局限性投標，競投晉昇及開泰工廠大廈的空置單位，成功租用者可獲免租3個月，不租用者將可獲發一筆過款項，以標準單位25,400元計算，至於在公佈清拆計劃後9個月內遷出者，將可額外獲發100,000元。

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