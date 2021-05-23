韓美峯會後發佈共同聲明，通篇未提「中國」，然而處處是中國影子。夾於中美之間的南韓釋出諸多實惠安撫華盛頓，盡力將美韓關係導向「國際多於區域」格局，稀釋和中國直接攤牌，以求從美中矛盾之中脫身，但此算盤恐怕有時而窮。

作為「中等強國」的韓國原有事大主義之戰略傳統，古代視中國為兄父之國，二戰後改向美國。地緣戰略理論亦有海洋強權和陸地強權之分，套用至東亞，便是美國和中國；南韓便處在尷尬的海洋和陸地雙方勢力範圍的交界處。實際格局上，南韓亦是安全靠美國，經濟靠中國。雖然北韓問題一日不解決，安全考量依然優先，然而韓國對中國的出口尤大於對美國、日本與歐盟三方加總，畢竟不易正面和中國太傷和氣。但是近日美國先是日澳歐，再是 G7夥伴國，組團聯合和中國叫板的意味明顯，自然亦希望南韓清楚輸誠；是以此次南韓總統訪美，便見南韓處處委婉釋出善意，以求迴避對抗中直接表態。

在政治議題方面，眾所矚目的是台灣和中國議題是否納入聯合聲明。最後正面納入，但是口氣既平和又帶保留，和上個月日本首相菅義偉訪美的美日聯合聲明的直率大異其趣。美日聲明強調「台灣海峽雙邊」（across the Taiwan Strait） 和平與穩定的重要，並且鼓勵和平解決兩岸問題，既明確表示北京和台北雙邊為政體，而且做出干預和建言。相較之下，韓美聲明只強調維持「台灣海峽內」（in the Taiwan Strait） 和平與穩定的重要，台海更多是地域概念，而且沒有絲毫表態干預意願或偏好。

其後，對中國議題，美日版指出了和中國「直率」對話的重要性，並且正面點名關切香港與新疆的人權局勢。美韓版，則僅提美韓作為民主國家，自然將推廣「國內與國外」的人權與法治。

至於多邊組團層次，關鍵問題自然是南韓是否參與四方安全會談（Quad）。對此，美韓聲明只空泛並有條件式地表示，包含 Quad 在內的「包容式多邊主義」很重要，既稀釋之，而且前綴「包容式」，亦即如果 Quad 變成排擠中國平台，那麼南韓也將敬而遠之。

為了不激怒中國，南韓付出諸多利多予美國。在非傳統安全領域，南韓先後宣佈承諾將額外投注2億美元與全球衞生安全議程工作組，並將再加 2.2億美元與中美洲北部三角地帶的援外發展經費，幫美國減緩非法移民問題。

再者，美韓聲明稱將深耕湄公河地區，暗地抵銷中方一帶一路對東南亞的經濟統戰效果，又稱要深化太平洋島國多邊主義，意即幫周邊盟友澳洲於南太平洋固樁。

南韓期兩邊逢源以拖待變

其三，南韓增大軍事支出，除了增添給駐韓美軍的補助外，也同意終結限制南韓發展導彈的《美韓導彈準則》， 表面上歸還韓國「導彈主權」，實質上藉民族主義情緒，掩蓋南韓將增加軍費支出、發展出射程能達中國的導彈，強化美韓同盟威嚇中國的實情。

在敏感科技領域，美韓聲明雖無提及反華為，卻三令五申要共同擁抱 Open-RAN 開放網絡架構，同時處處強調半導體和 5G 與 6G通訊科技的合作，以及強化在高科技、戰略和關鍵成份等供應鏈的強韌性，皆是意在減少對中國依賴。

古諺「樹欲靜而風不止」，南韓盡力一方面對美輸誠，另一方面給中國保留體面，但是想就如此置身事外，恐不可得。一時半刻，或許可以「要一塊，給五毛」，或是「要政治承諾，給經濟利多」的方式，兩邊逢源並且以拖待變。但是長此以往，南韓外交主動性恐將流失，而美國和中國雙邊對此都看得清楚，既然南韓反覆，則自然將對其少觀長遠情誼而多顧短線利益，對南韓施壓以換實利的動作恐將日增，南韓議價能力亦將遞減。機會主義策略，保一時而難保千秋，如何創意地重拾「中等強國」的能動性，將是首爾未來的重要課題。

宋文笛

澳洲國立大學亞太學院講師