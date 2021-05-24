前年8月31日民陣原本打算舉辦「8.31再集結」遊行，遭警方反對，惟仍有大批市民上街，最終演變成多區警民衝突，其中太子站有防暴警無差別毆打市民，港島區則有示威者堵路及投擲汽油彈，大公報灣仔辦事處外牆平台標誌遭破壞。有護理員及女生當晚在灣仔被捕，遭控以暴動罪，今於區域法院受審。

案件由法官李俊文審理。首被告護理員楊光智（25歲）及次被告學生湯嘉欣（20歲）原本被控於前年8月31日在灣仔軒尼詩道近天樂里與其他人參與暴動。控方今早申請修改控罪詳情，將發生地點改為菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道及天樂里一帶。次被告另因藏有一支雷射筆，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

首被告則因藏有一套無線電收發機，另被控一項無牌藏有無線電通訊器具罪，他今認罪。控方原本擬定的同意案情，包括其他示威者的非法行為。惟代表首被告的大律師劉偉聰直言，首被告並不知悉當晚的暴力事件，認為應由控方舉證；而首被告否認暴動罪，若仍將有關示威者的非法行為列入同意案情，對首被告不公平。最終控方同意將有關案情剔除。

控方指兩被告於警方掃蕩時逃跑

就暴動罪，控方透露將傳召9名警務人員作供舉證。控方開案陳詞指當日傍晚開始，眾多示威者在港島灣仔及銅鑼灣一帶集結，佔據行車線、用雜物堵路、用強光或雷射筆照向警方，亦有示威者向警方投擲汽油彈。

同晚近8時，多名身穿深色衣物的示威者用長棒及油漆等工具破壞灣仔軒尼詩道340號外牆平台的大公報標誌。

警方人群管理特別用途車組成防線，沿軒尼詩道從金鐘向東掃蕩。防線抵達軒尼詩道與菲林明道交界時，示威者與警方防線對峙，並用強光照向警方，又用垃圾桶等物堵截馬路。警方屢次警告示威者，指他們正進行非法集結，要求示威者離開。

警方及後繼續沿軒尼詩道向東推進，示威者向後撒，亦有示威者轉入克街跑向灣仔道，惟仍有眾多示威者沒有離開，並在軒尼詩道298號向警方投擲燃燒彈，杜老誌道路面亦發現有雜物堵截行車線。人群管理特別用途車向集結人士噴射顏色水劑。

控方指兩名被告有份由灣仔道向東逃跑，警員在灣仔道近陳東里截停兩人，兩人當時均身穿深色衣服，戴上防毒面罩。首被告被截停前戴著頭盔，次被告則拿著長雨傘及行山杖。警方其後從首被告處搜出無線電對講機及生理鹽水等，另從次被告背包中搜出雷射筆、護膝、頭盔、護目鏡及手套等，當中雷射筆屬第4級別，在60米範圍內被直接射中的話，可導致視力受損。

首被告當日身穿螢光背心頭戴白色頭盔

控辯同意案情指，報稱護理員的首被告楊光智被截停時，身穿螢光背心，頭戴白色頭盔、護目鏡、防毒面具。他當時揹着背囊及兩個腰包，背囊及腰包內搜出的證物包括多支生理鹽水、防毒面罩濾罐、消毒液、多包紗布、膠布、繃帶、三角巾、膠手套等，亦有一支雷射筆。

控方先傳召駐守機動部隊總部、案發當日擔任水炮車主管的警署警長49914伍國雄作供。他稱，乘坐的人群管理特別用途車（即水炮車，簡稱SCMV）晚上7時半左右在金鐘廊外候命，其後沿軒尼詩道東行駛往銅鑼灣方向。當天獲授權使用催淚水劑及顏色水，以及驅散、識別並拘捕非法集結人士；水炮車在金鐘候命時，他已作廣播，警告非法集結人群散開，否則發射催淚水劑及顏色水驅散及拘捕。

伍續指，他在車內看見軒尼詩道行車路上，有逾千名示威者聚集，他們絕大部份穿黑衣及戴頭盔，部份人手持雨傘甚或鐵通，有人穿上護甲及拿着自製的盾，有人縱火及向警方照射雷射光。此外，有一批反光衣上有「PRESS」及「記者」字樣的人，大部份時間留在行人路上，拿手機或攝錄器材拍攝。

【案件編號：DCCC512/20】

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