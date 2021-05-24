2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士承認組織未經批准集結等罪。楊森親撰陳情信，強調自己當日以和平⽅式進⾏公⺠抗命，堅持《⼈權法》和《基本法》賦予港⼈的和平集會與遊⾏⽰威的權⼒。他亦不滿中央近年對香港過份⼲預，破壞⼀國兩制的承諾。

楊森陳情全文：

法官閣下，本⼈認罪但不認錯 ，以下是我陳辭。

1. 我對2019年10月1日的控罪認罪，但不認錯，因我是以和平⽅式進⾏公⺠抗命，堅持港⼈享有和平集會，和遊⾏⽰威的權⼒，受到《⼈權法》27條和《基本法》第17條保障，並藉此抗議警⽅濫⽤權⼒，隨意禁⽰⽌港⼈和平集會，和遊⾏⽰威的⾃由和權利。

2. 我認為近年中央政府過份⼲預本港事務，將本港⼀國兩制⾛向⼀國⼀制，對本港施⾏全⾯管治。因此，港⼈更應該以和平，理性，⾮暴⼒⽅式堅持和平集會，和遊⾏⽰威的⾃由。當受到不公平對待時，要挺⾝⽽出，爭取和平集會，和遊⾏⽰威的⾃由和權利。

3. 法官閣下，在本港政治低迷情况下，我認為中央政府應停⽌過份⼲預本港事務，及破壞⼀國兩制的承諾，令本港變成內地⼀個普通城市。將本港變成中共中央眼中的⾹港，⽽不是港⼈視之為家，和深愛的⾹港。

4. 最後，法官閣下，我認為本港實⾏⼀國兩制、⾼度⾃治、普選⾏政⻑官及全部⽴法議席、奉⾏資本主義，維持法治、司法獨⽴，保障⼈權⾃由，和促進社會機會平等等政策，是務實和切實可⾏的，對本港亦是⻑治久安之道。為此，我會留守本港，和港⼈⼀起，謹守崗位，鍥⽽不捨地，以和平、理性、非暴⼒，爭取⺠主、⼈權、⾃由和法治。

法官閣下，本⼈認罪但不認錯 ，願意接受法律刑責，不上訴，本⼈謹此陳辭。多謝法官閣下。

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