【本報訊】Gamemiracle創辦人王文暉20年前入行做遊戲，旗下的《iHorse Racing》一直是全球賽馬遊戲的龍頭，近年將資源投放在新生團隊，希望賺到錢之餘亦能提攜後輩，「大部份都係欠缺資金，有時會欠缺技術。我哋能夠補足到佢，我就會投資嗰個項目。」例如近日上市的《打工英雄傳2》，就是他與一個小團隊合作的第二隻遊戲，屬主打本地市場的小本製作，希望團隊從中學習何謂商業模式，「好似咩位係賺錢或者我哋叫課金位，個設計要係點。呢啲問題我以前全部都遇到過。」

完成遊戲只是整個商業模式的前半步，宣傳亦是重要一環。香港數碼娛樂協會過去兩年獲「創意香港」資助，推出「香港遊戲優化和推廣計劃」，供已完成90%遊戲開發的公司申請，最多提供50萬元作廣告費，並有市場推廣專家指導。協會主席、遊戲公司火狗工房營運總監彭子傑指出，一些地區如大陸等投放在遊戲的宣傳費相當驚人，計劃希望在起步階段稍為彌補雙方差距，「可以同佢哋爭吓，搶少少曝光率，睇吓可唔可以有機會做到爆起結果」。

評論員冀港人撐本土遊戲

曾經任職遊戲公司及遊戲雜誌，現時主力做遊戲介紹和評論的YouTuber希治閣表示，香港出產的遊戲質素不差，他認識不少在外國大廠工作的朋友都出身本地遊戲公司，但由於行業風險太高，令過去港產遊戲在選材時不得不保守，但大路作品往往難與大廠數以千萬元開發費的大作對撼。他留意到因疫情打亂大廠推出遊戲計劃，而香港人自2019年後對本土出品信心大增，冀玩家多留意本地遊戲，「觀眾或者玩家玩會課金，跟住上面班友見到有錢賺下一次咪投資多啲，佢哋（遊戲公司）咪可以做多啲唔同嘅嘢。」