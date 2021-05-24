逾百名民主派區選候選人前年11月2日在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一個Airbnb單位，撿獲138支汽油彈、懷疑汽油彈半製成品及易燃液體等，拘控四男一女，其中三男在區域法院繼續受審。負責調查的警員供稱，當日接收指示後，將被告由後樓梯帶返單位認領個人物品。法官葉佐文發現警員在認領程序前沒有向被告施行警誡，控方則指在進行程序數小時前已警誡。葉官聞言質問：「咁唔通你三個月前警誡都仍然有效呀？警誡係一經提出終生有效㗎？」

本案共有五名被告，其中兩人早前認罪，判囚3年2個月。餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

探員7374今供稱，他於案發當日凌晨收到指示，前往涉案單位支援。約下午3時40分，他與警員12131接手調查第五被告黃建棋。調查期間，他問被告為何身處雞煲餐廳內，被告沒有正面回應。探員另發現被告的腳跟紅腫，遂問因由，被告回答是離開涉案單位時弄傷，探員遂問他是否需要求醫，惟被告拒絕。

其後探員在被告身上撿取個人物品，並用紙袋包著被告雙手，以待政府化驗所人員到場調查。探員看見被告東張西望，認為對方或欲逃跑，遂替他鎖上手銬。探員與警員12131及後帶被告返回案發單位，並於單位內補錄口供，警員12131負責看管被告。

此時鑑證科人員到場拍攝單位內的情況，探員遂與警員12131帶同被告離開單位，並於同層後樓梯等候指示。至晚上約8時，探員按命令與警員12131帶被告回到單位內，認領個人物品。

控方反指被告沒有要求警誡

法官葉佐文向高級檢控官張卓勤提出質疑，指警員要求第五被告認領證物前，沒有先行警誡他。張答謂，「在完美同穩陣」的情況下，警方會進行警誡。

葉官反指：「咁你而家係咪想我喺好完美同穩陣嘅情況下判案？」張指警員於被告認領證物數小時前已警誡過他，故警誡仍然生效。葉官直問：「咁唔通你三個月前警誡都仍然有效呀？警誡係一經提出終生有效㗎？」

張再指，被告沒有主動提出需要警誡。葉官即謂：「咁佢唔知道佢有咩權利㗎嘛！佢唔係大律師嚟㗎嘛！佢唔係警員嚟㗎嘛！」葉官直言，警誡的用意是讓被告知道自己的權利，質問張未曾警誡下為何可將證物呈堂，張最終撤回被告口頭認領證物的證供。

葉官又問探員7374，現場是否四處均有汽油彈的氣味；探員同意，並指氣味濃烈。葉官又問是否看見單位內有疑似汽油彈原材料，以及疑似汽油彈的殘迹，探員亦同意。葉官續問：「咁係咪好多警員出出入入，摸到踩到啲汽油殘迹、將汽油味四處散發？」探員亦同意。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC97/20】

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