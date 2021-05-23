【本報訊】昨午尖沙嘴天文台總部錄得36.1℃，創下今年最高溫，打破紀錄成為最熱5月天，也是本港有紀錄以來第三高溫。天文台前台長岑智明也因高溫，在fb發文大叫救命稱「今個夏天點過？」前助理台長梁榮武亦指5月破高溫紀錄，確實罕見。

破紀錄高溫或陸續有來

天文台前台長岑智明在fb大叫救命，指「今日天文台竟然錄到36度高溫！今個夏天點過？」稱已打破天文台自1884年的5月高溫紀錄，今年破紀錄高溫或陸續有來。

天文台昨早7時多發出酷熱天氣警告，下午2時，尖沙嘴天文台總部錄得36.1℃，打破1963年5月份的35.5℃紀錄，成為本港有紀錄以來最熱5月天，及本港有紀錄以來第三高溫，與1900年及1990年紀錄「打平」。

昨午各區氣溫錄得近35℃或以上，最高為大美督37.1℃，其次是元朗36.1℃、深水埗35.8℃及屯門35℃。天文台稱，高空反氣旋正覆蓋華南沿岸及南海北部，該區普遍晴朗，展望未來兩三日持續酷熱，有幾陣驟雨。

天文台前助理台長梁榮武指，天氣熱主因是太陽猛、風很細；5月便打破高溫紀錄確實罕見，「5月雨量少得好緊要，風季又未開始」，因以往高溫紀錄多數跟颱風有關，就如颱風天鴿襲港前便出現36.6℃高溫。