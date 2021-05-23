【本報訊】上屆政府早有意打郊野公園主意，前特首梁振英在任內最後一份《施政報告》提出發展郊野公園邊陲地帶，卸任前一個多月更邀請房協研究兩幅位於元朗大欖及沙田水泉澳的郊野公園邊陲地帶，作公營房屋等用途的可行性。但今屆政府2019年宣佈中止研究，近日此議題再因「特首選戰」鬧得熱哄哄，梁振英日前突然重提發展郊野公園邊陲地帶，被特首林鄭月娥反駁，暗批將郊野公園用地改用途於事無補。

梁振英2017年在《施政報告》提出研究用生態價值不高的邊陲地帶建公屋或資助房屋，同年5月委託房協研究兩處試點。特首林鄭月娥上任後指開發郊野公園邊陲「值得深思」；但土地供應專責小組2018年底發表報告，指此選項未獲大多數市民支持。發展局局長黃偉綸2019年全盤接納小組建議，不會尋求改變郊野公園邊陲地帶用途，但黃指並非放棄此選項，「將來唔係唔可以探討」。其後房協終止研究。

近日此議題再掀爭議，梁振英本月中稱，「雖然明知障礙重重，既得利益阻力巨大，但我仍然希望香港人能夠重新考慮在郊野公園邊陲地帶起居屋」，形容兩年過去，但香港房屋問題持續惡化，建議用不超過100公頃的大欖郊野公園邊陲土地興建約兩至三萬個居屋單位。

林鄭：長遠要開拓新地

事後林鄭月娥隔空回應，指政府對土地重視不容置疑，暗批把郊野公園用地改用途於事無補，稱每屆政府有不同策略，有些政府會以「揼石仔」方法研究開發土地工作，但她認為要長遠謀劃開拓新地。