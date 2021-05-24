教育局早前宣佈，全港學校今日（24日）起可恢復全校半日面授課堂。有近一個月沒回校的學生稱，對重返校園、與同學一同上課感快樂。大部份家長亦未因全校學生回校上課而感擔憂。

網課未能與同學聊天感孤單

全港中學、小學及幼稚園今日起可恢復讓全校學生上課半天。位於灣仔聖公會聖雅各小學今早7時起已有乘搭校巴的學生於校門外輪候進入校園。就讀該校小六級、復活節假期後只曾回校一星期的羅同學今早在母親陪同下回校。他稱，本以為要至7月惜別典禮才可回校與同學見面，並稱網課不能與同學聊天會感孤單。

羅太則表示，現時難以在「絕對安全」的情況下復課，但「學始終都要返」，相信面授課堂比網課對學生學習更好。對於有消息指政府將疫苗接種年齡降低至12歲，羅太則稱要須審視更多資料才作決定，現時不考慮讓兒子接種。

盧先生則陪同已多日沒一起回校上學，分別就讀小三及小五的兩兄弟回校。他笑言學校只容許三分二學生回校上課時，須與太太分工照顧二人，增加照顧負擔，現在終可鬆一口氣。而哥哥則稱對能與弟弟一起上學感到高興。

資助小學校長會名譽主席、聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，疫情令師生11月至今不能「齊齊整整」，如今政府容許全港學校無條件復課，代表疫情已趨穩定。他亦對原先須「讓位」予其他年級回校的小六生同可回校上課感喜出望外，「有家長形容個小朋友（心情）好high。」

校長鼓勵教職員及家長打針

張勇邦強調，自己從沒要求全校近80名教職員進行檢測，因為同樣須回校的尚有約800名學生及其家庭，故即使教師全部陰性，也不代表校舍是零感染風險。但他稱，自己一直鼓勵教職員乃至家長接種疫苗，認為70%家長及教職員接種疫苗，比70%家長及教職員定期進行檢測的防疫成效更大。

但他亦稱，雖然從安全角度而言，將疫苗接種率與恢復全校全日課堂掛鉤可以理解，但當局亦應思考應以強制抑或鼓勵的方式推動政策成效更好，「學校係教育嘅地方，應該用講道理嘅方式去處理。」至於香港應否參考外國讓12歲以下兒童接種疫苗，張則表示應交由專家判斷。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）