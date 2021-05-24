前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續，各方代表今早開始結案陳詞。警務處一方指表示，不論任何政治立場，任何人的生命都值得珍惜，這是警方一直抱持的原則。當日警方及消防已盡最大努力，大眾不應以成效來評價處方的努力。警務處強調，現今社會不少人抱持「少做少錯，唔做唔錯」的工作態度，但案中數名警察即使正在休假仍到場協助，大眾評價警方時不應基於政治立場，要警方背負莫須有的罪名。

代表警務處的大律師熊健民結案陳詞時，以「凌杰」稱呼死者梁凌杰。他先代表處方對梁凌杰的離世表示惋惜，並向不在庭上的梁凌杰家屬致以慰問。

大律師指當日參與救援警察均休假甚至正與家人前往酒店吃自助餐

熊健民指出，有人基於梁的政治立場，加上梁寫下針對警方的標語，令人質疑梁有否得到應得的救助。然而，事發當日是星期六，而根據庭上證供，幾位當日參與救援及談判行動的警察均正值休假，其中一人事發時更是正與家人前往酒店吃自助餐，得知事件後仍馬上趕往現場協助。

熊強調，現今社會不少人抱持「少做少錯，唔做唔錯」的工作態度，但案中這幾位休假的警察仍到場協助，沒計較個人榮辱得失，只想盡己所能拯救一條寶貴的生命。人們評價警方時，不應基於政治立場，便要警方背負莫須有的罪名，否定他們的努力，否則實在是不公平及不合乎現實。

熊又指，當日現場有不少熱心市民希望接觸梁凌杰，惟警方基於種種理由而拒絕，其中一人是時任立法會議員鄺俊宇。或許由於鄺是公眾人物，有人對於警方的做法提出質疑，認為如果鄺能接觸並勸服梁，當日的悲劇便不會發生。

拒鄺俊宇伸援手被質疑 警務處代表反問：若最終梁鄺二人雙雙斃命警方又會遭批判輕率

然而，熊認為這些「如果」都僅指向美好的結局，是大家一廂情願的願景。事實上，很多現實往往不如人意，反問萬一鄺與梁交談時，梁突然跳樓、甚至用鎅刀傷害鄺導致二人雙雙斃命，人們又會否反過來批評警方做法輕率？

他強調，縱然鄺有成功勸服企跳人士的經驗，但他沒接受過危機訓練；加上他過往的經驗都是認識事主或其家屬，惟他對梁的背景與情況一無所知，更不知道他拿著鎅刀。鄺亦承認自己只是一心想救人，沒想到自己的安全；而警方的責任正是要考慮在場所有人的安危，故當天警方拒絕鄺的請求，做法合情合理，亦屬必要。

熊又稱，或許有人質疑，既然事情以最壞的結局告終，為何警方不讓鄺作出嘗試？惟這說法忽略了警方要顧及鄺的安全考慮。況且，當天事情本來一直朝向好的方面發展，直至梁爬出棚架，事情才急轉直下，這是警方始料不及，故上述質疑均只是事後孔明。

熊重申，警方及消防當日已盡了最大努力，雖然最終未能阻止悲劇發生，但大眾不應以成效來評價處方的努力。當日梁爬出棚架後，危機一觸即發，加上梁的不配合，令救援行動如逆水行舟、事倍功半，這是不可預測的結局。

熊最後表示，處方樂意接受陪審團的一切建議，「有錯則改，無則加勉」，但指警方一直抱持的原則是，不論任何政治立場，任何人的生命都值得珍惜。

【案件編號：CCDI481/19】

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