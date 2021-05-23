【本報訊】港府「完善」選舉制度後，外界關注民主派會否派人參選。民主黨前主席李永達接受電視台訪問時直言，該黨多個核心成員還柙，令黨內外反對參選來屆立法會的聲音很大，又稱不能為參選而在人選及黨綱妥協，否則民主黨將淪為「共產黨控制下的民主黨」，即使民主黨不參選來屆立法會令該黨「萎縮、泡沫化」，但若為參選而違反主要支持者意念，該黨會「即時死亡」。

李永達接受now節目《大鳴大放》訪問時表示，近日多名民主黨核心先後被還柙，加上政府處理民主黨另一前主席胡志偉奔喪的手法，更令黨內反對參選立法會的聲音越大。

9月定去向 拒由京揀參選人

李永達又指出，民主黨在地區籌款期間，不少支持者也表達相同立場，他引述因10.1案而被還柙的單仲偕指，捐款金額越大的支持者，越希望民主黨不要參選：「捐錢金額越大啲，例如捐500蚊嘅人，好大聲話『你千萬唔好選』，我問單仲偕，咁有冇人叫你選？有，數量好少。即係話嗰啲積極支持民主黨嘅人立場好清楚，如果你參選立法會，佢會對你好失望。」

李永達又指，民主黨將於9月召開會員大會決定是否參選，但他認為參選必須有底線，整個參選過程需貼近以往制度，能有公平、公義的方法是最好，包括參選時提名方式能比現行情況更開放。他又提出多個原則，包括不能由北京選擇參選人，亦不能要求修改民主黨的黨章。

對於有建制派聲音指民主黨應將激進黨員踢走，李永達直言該黨並沒有太多激進的黨員，黨內也有溫和保守的黨員。

指棄「走得較前」者不能接受

李永達認為，若要求該黨只選擇溫和保守的參選人，而要放棄「走得較前」的參選人，是不能接受：「若果佢哋要求只選擇溫和保守嘅（參選人），要放棄走得較前嘅，對我而言係不能接受。如果選舉制度立法後，要指揮呢個立法會議員，叫民主黨清黨、改黨章，呢個我接受唔到。如果呢個做法，咁都唔係民主黨，呢個係共產黨控制下嘅民主黨。」

李指出，雖然不參選下一屆在立法會連議席都沒有，民主黨可能會「萎縮、泡沫化」，但有更強烈的意見指出，如果為參選而違反主要支持者意念，該黨會「即時死亡」。

早前民主黨立法會前議員李華明受訪時，表示他「清晰收到」共產黨用不同渠道向民主黨發出的訊息，希望民主黨參選立法會，但李永達指出，至今沒有北京中間人正式接觸民主黨並游說該黨參選，又指即使不參選立法會，也可以集中在區議會，發展地區工作。