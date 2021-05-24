前年7⽉28⽇⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動，案件踏入第62天審訊，控方傳召60多名證人後，終於完成控方案情。主審法官陳仲衡今日裁定案件表面證供成立，有被告選擇自辯，供稱當日只是放工路過案發地點。

本案被控參與暴動的16男8女被告，年齡介乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動。第十五被告莫卓煇另被控⼀項襲擊執⾏職務的警務⼈員，指他在宜必思酒店外襲擊總督察鄧智兆、即前警務處處長鄧竟成之⼦；第四被告徐慶鈞另被控一項無牌管有無綫電通訊器罪。

法官陳仲衡今日裁定案中各項控罪表證成立。第一及第二被告均選擇不作供，亦不傳召證人。第一被告呈上一份文件，即天文台記錄顯示前年7月28日當日，天文台曾兩度發出雷暴警告。

被告稱當日於會展收工

第三被告鍾泓洋（22歲）選擇出庭自辯。鍾供稱，他就讀舞台表演藝術高級文憑，案發時仍是學生，亦有做兼職，在一間玩具公司兼職店務助理，負責執倉及拆貨。

案發當日，灣仔會展正舉行香港動漫及電玩節，故工作地點移師會展，工作性質一樣，工作時間為朝十一至晚七。他於晚上約7點15分離開會展，當時有戴手袖及護膝，與工作有關。

鍾解釋稱，會展冷氣較凍，且因處理貨品時多塵，「揩到手會黑」，故工作時會戴上手袖。而又因工作地方沒有工作枱，需在地下拆貨，有時需跪下工作，且案發前一日鍾「整親膝頭」，「所以戴住護膝令佢唔好受傷」。

被問到為何放工後未有脫下手袖及護膝，鍾稱覺得無必要，因平時收工都戴著，「我慣咗，唔會阻礙到我平時嘅活動，呢個係我平時嘅習慣」。他將於下午繼續自辯。

控方成功爭取 兩名被告「香港加油」紋身照可呈堂

另外，陳官今早在裁定表證成立前，駁回三項辯方申請，分別是辯方反對控方將其中兩名被告的「香港加油」紋身照片呈堂、辯方要求剔除三名警員從影片中辨認三名被告的證供，以及辯方爭議警員陳超勁事後依所看片段辨認各被告的證供。

陳官今早指，不認為紋身照片能用以證明被告干犯暴動傾向性或具有政治及某意識形態的歸屬，認為控方可以使用紋身照片作證據，協助法庭考慮被告是否恰巧路過或偶爾出現在現場，並稱仍要視乎案件其他證據證明被告是否在場，而非單靠照片。

至於反對警員依片段認人的申請，陳官則指因審訊仍在進行，法庭現階段不會就證人的可靠性及可信性作裁決，亦不會考慮其證供在證據價值上的比重。

【案件編號：DCCC871/19】

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