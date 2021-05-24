2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪，各人今早求情。何俊仁、楊森及單仲偕由大律師布穎琪代表求情，首先就法律觀點陳詞，強調本案涉及和平示威的權利，引述判詞指「和平示威是民主社會的基石」，以讓市民表達對政權的不滿，懇求法庭考慮和平與暴力示威之間確有界線。大律師又指何俊仁多年來一直堅守溫和政治路線，更提到民主黨於2010年獲邀與中聯辦商討政改方案，當時擔任黨主席的何俊仁亦有參與，最終民主黨未有爭取雙普選及取消功能組別，惹來其他泛民人士的猛烈抨擊。

布大狀指出，本案所有被告，不論是煽惑他人參與集結抑或組織未經批准集結，他們的意圖從來都只是涉及和平的示威和集結，希望法庭慎重考慮。

她續指，從案發前被告舉行的記者會以至案發當日被告接受的訪問可見，他們所主張的均是一個和平、行使憲法權利的示威遊行。在暴力事件發生之前，示威有序、和平，警方沒有介入。

布認為控方所引述的黃之鋒煽惑包圍警總以及網民「金正恩」煽惑包圍新屋嶺的案例，均不適用於本案，因兩案的案情均較本案的和平示威嚴重。法庭應考慮被告的個人行為，否則判刑會造成寒蟬效應。

法官質疑被告的行為不是真正的公民抗命

法官胡雅文引述書面陳詞，質疑被告的行為不是真正的公民抗命。布回應指被告在記者會中明言，市民和平示威的憲法權利被警方剝削，更非首次遭剝削，他們認為和平遊行須事先得到警方批准的做法違憲，故舉行和平示威以表不滿；而他們選擇在國慶這特別日期舉行遊行，表達意見，是行使和平示威的權利。最重要的是，被告非為私利而公民抗命，且是以和平、理性、非暴力及合理的方式公民抗命。

布又指出，何俊仁多年一直堅守溫和的政治路線，曾擔任機管局成員及廉政公署事宜投訴委員會等公職。布又提到，民主黨於2010年獲邀與中聯辦商討政改方案，當時擔任黨主席的何俊仁亦有參與。當時民主黨僅建議新增五個由全民選出的區議會功能組別議席，未有爭取雙普選及取消功能組別，並在會員大會上通過支持有關修訂案，惹來其他泛民主派人士的猛烈抨擊。

布強調，雖然何俊仁因其溫和政見，成為眾矢之的，更曾經兩度受襲，成為暴力下的受害人，但他仍然毫不動搖地以和平方式爭取人權。

翻查資料，何於2006年參加遊行後，在中環一間麥當勞餐廳內遭四名兇徒用棍毆打，遇襲重傷；2019年11月，何又在天后港鐵站外被三名黑衣人用藤條追打，背部及頭部受傷。

過去為社會服務及公義奉獻一生 望能判三人緩刑

布大狀及後簡述楊森及單仲偕的個人背景，提到兩人皆獲政府頒授銀紫荊星章，肯定他們過往對社會工作以及資訊科技發展的貢獻。楊森及單仲偕兩人過去擔任多項政府公職，為社會、以致各行各業的發展，作出貢獻。

布總結指出，三名被告何俊仁、楊森及單仲偕，過去為社會服務、公義奉獻一生，判處三人坐監不會有任何益處，提到何俊仁及楊森在早前兩宗同類案件中皆獲緩刑，希望法庭採納同一的判刑原則。若法庭早前認為，不判處兩人坐監同樣可達致公義的判決，判處兩人坐監，無疑有違早前兩宗案的判刑宗旨。

布大狀元強調，被告的目的是保障港人和平示威的權利，希望法庭判處三人緩刑。

布大狀其後提出楊森的陳情信，內容開宗明義指出：「我認罪但我不認錯」，法官胡雅文隨即問信件內容與楊森早前於8.31案的信件內容是否一致，布回應非完全一模一樣，及後讀出信件。楊森在信中指，他們以和平的方式示威遊行，目的是抗議警方濫權，抗議警方禁止市民和平示威；楊森直言不滿中央近年干預香港事務，將香港變成中央眼中的香港、而不是港人視之為家、深愛的香港。楊森在信中直言，「我會留守香港，同港人一起緊守崗位」，故此，他認罪並接受法律懲罰。

惟控方大狀林芷瑩反駁指，何俊仁、楊森兩人重複犯案，且從楊森信件可見，他對犯案沒有任何悔意，認為不適合判處緩刑。

本案10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，他們承認一項組織未經批准集結罪。首四人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌則再承認一項明知而參與未經批准集結罪。

【案件編號：DCCC534/20】

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