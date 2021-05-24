繼《鏗鏘集》編導蔡玉玲查車牌案後，一名《大公報》記者亦疑因車牌查冊事宜被拘控，案件今午於西九龍裁判法院再訊，同由早前審理蔡玉玲案的主任裁判官徐綺薇負責。辯方申請押後案件9個月，待蔡玉玲案上訴結果。惟徐官指本案被告與蔡玉玲均面對同一控罪，性質相同，沒有法律論點上爭議，故拒絕辯方申請。徐官只批准案件押後至6月17日，待辯方向被告索取指示後聽取答辯，其間被告獲准以現金1,000元擔保候訊。

據了解，被告黃偉強（47歲）為《大公報》記者。控罪指他於2020年8月15日為取得一個車牌的「車輛登記細節證明書」，明知而作出在要項上虛假的陳述，即在申請用途一欄上揀選「為其他有關交通事宜」。

徐官以本案與蔡玉玲案性質類同為由，拒絕辯方的押後申請。徐官亦詢問律政司，為何兩宗類同案件，律政司今次會以傳票形式控告本案被告，而上一次則用控罪書？

律政司解釋，因本案有檢控時限，要盡快用傳票作出控告。徐官聞言即反駁指，兩案均有檢控時限，而且案件發生時間相若，本案甚至後於蔡玉玲案。律政司即場再向案件主管了解，惟最終只解釋兩案由警方不同組別負責，故處理手法有不同。

本案於4月12日首次提堂，當時被告由律師代表，未有親自出庭。案件押後至6月17日，屆時被告須親自出庭答辯及簽署續保文件。

去年8月《大公報》報道，記者駕車外出工作期間，遭一輛車牌與本案控罪中所列相同的白色私家車尾隨跟蹤。

早前《鏗鏘集》編導蔡玉玲因採訪時查冊車牌，被控兩項作出虛假陳述罪，最終被裁定兩項罪名成立，合共判罰款6,000元。蔡是首名因查冊被定罪的記者，她及後已委託律師就案件提出上訴。

【案件編號：ESS3866/21】

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