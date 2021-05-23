【本報訊】昨天假日加上破紀錄的36.1℃高溫，不少市民在戶外活動時感不適，其中兩名事主不治，分別為一名六旬姓鄧男子在大埔九龍坑山遠足時昏迷，搶救後不治；另一五旬姓張男子在長洲游水時不幸遇溺亡。

昨早約10時半，警方接報四名行山人士由大埔頭行到九龍坑山附近，其中61歲姓鄧男子不適，繼而暈倒昏迷。政府飛行服務隊直升機將他送到東區醫院搶救，其間救護員不斷為他施心外壓急救，送院搶救惜最終不治，死因有待驗屍確定。另一名72歲姓麥老翁偕三名親友，約11時多在橋咀島郊遊，行到山頂時疑中暑不適，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院治理。

醫生提醒飲水防中暑

有市民到泳灘玩水降溫，昨午5時許，50歲姓張男子在長洲東灣泳灘游水，同行朋友發現他失去蹤影，救生員發現他在海中載浮載沉，將他救起時已陷昏迷，沒呼吸及脈搏，送往長洲醫院搶救後不治，警方正調查其遇溺原因。有網民拍下救生員急救過程，可見救生員不斷替張心外壓急救，又不斷拍他並大叫：「起身呀！」今次是長洲三日內第2宗泳客溺斃。

急症科專科醫生彭繼茂認為，室外氣溫超過33℃，戶外活動時有機會中暑，隨時有生命危險。「人的皮膚表面溫度33℃，當出面溫度超過33℃，人便需要散熱，加上有太陽、無風、潮濕的情況下，在行山時身體又會製造熱能，很容易中暑。」

「中暑就係將人嘅內臟，心肝脾肺腎腦放落一煲熱水一樣。」彭醫生建議行山時盡量選有樹蔭的路線，應每半小時到陰涼處休息，同時要多飲水以預防缺水、電解質失平衡的問題。