2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人上周一在區域法院認罪，法官胡雅文將案件押至今早聽取求情。代表「長毛」梁國雄的大狀黃宇逸讀出長毛親撰的陳情信。長毛於信中表明立場「我已認罪，但不認錯」。他承認號召市民上街，欲以集體行動彰顯民意，強調這是行使《基本法》賦予的權利，他只是「薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務」，又指「既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑」。讀畢，庭上掌聲如雷。

資深大律師潘熙代表梁國雄求情時指，雖然過往梁有不少案底，但無一是源於私慾或私利。潘又引述多封求情信指，梁多年為草根階層、長者及無家者等弱勢社群爭取權益，貢獻良多。

潘熙指出，公民抗命素有光榮的長久歷史，並且受到普通法國家的廣泛認可，故梁真誠相信法律有不公之處，刻意違反相關法例，希望為社會帶來改變，應可被視為求情因素之一。

潘熙強調，梁、李卓人及楊森等人公開呼籲市民參與遊行時，曾促請公眾以和平方式爭取普選，藉此向國際展現香港人於任何時刻仍會堅守和平原則。潘續指，案情顯示梁在約下午2時25分抵達遊行終點後，便未有證據指他繼續逗留在場，他亦從未煽動他人參與案情中所提及的暴力活動。

潘熙引用歐盟對和平集會的國際準則指，除非集會召集人曾經煽動或有意圖煽動他人參與暴力，否則召集人不應為個別人士的行為負上刑責。潘強調，案發當日全港都有示威者發起暴力行動，而政總外的暴力事件發生時，遊行經已結束兩小時，梁以及其餘被告都不應因而被加刑。

梁國雄陳情全文：

法官閣下：

我已認罪，但不認錯。

認罪，是由於確曾於2019年9月30日公開呼籲市民參加「10.1大遊行」， 並於翌日與參加群眾携手並肩，由銅鑼灣遊行到中環，不想為此多費唇舌，寧願在此陳情。

我不認錯，因為無愧於心，根本無錯可認。

案發當日，數以萬計民眾嚮應號召出席，團結一心，以集體行動彰顯民意，展示抗議力量，何錯之有？

「10.1大遊行」由始至終，都是按照原先安排而和平舉行，不過在行使《基本法》賦與的權利，運用固有的自由表達政見，何錯之有？

若果我等須為此愧疚，則所有曾經參加過2019年三次百萬人遊行的民眾，豈非也須深切悔悟？

法官閣下，我必須在此強調，示威、集會、遊行的自由，並非古已有之，而是普羅大眾前仆後繼，不停抗爭而獲得的成果。儘管這些權利逐漸受確認為普世價值，以致見諸國際公約和各國憲法，但證諸歷史，當統治者遇到民眾持續不斷，愈益澎湃的反抗時，都會為著鎮壓異己，公然侵犯這些來之不易的權利。

我不向警方申請而發起遊行，是要抗議當局接連無理禁制「民間人權陣線」主辦的同類活動，凸顯林鄭月娥政權處心積慮，不惜悍然扼殺示威自由，阻嚇民眾參加抗爭運動。所以我們呼籲社會大眾拒絕屈服，繼續參加「10.1大遊行」， 以直接的集體行動抵抗，以祈喚起民間義憤，凝聚更大力量，一同捍衞香港人的自由。

其實我明知會遭到政治檢控，仍然不惜以身試法，率先號召市民參加遊行，不過是薄盡一己綿力，履行公民抗命的義務。

法官閣下，我一向服膺「公民抗命」的理念，認為民眾有天賦的權利，拒不服從統治者強加於社會的苛政惡法，更須以和平的集體行動宣示意志，即使受到鎮壓逼迫，亦應無畏無懼，不屈不撓，藉以彰顯社會良知，感召民間覺醒，壯大抗爭力量，從而獲得大多數人民的支持，同心協力，團結一致，發動抵制當權者的全面不合作運動，逼使不義政權放棄違反公義，違背民意的法律和制度。

因此，我發起「10.1大遊行」不但問心無愧，簡直義不容辭。

之所以義不容辭，乃是深知民眾一旦逆來順受，任由林鄭政權肆意宰割自己的權利，不但示威、集會自由名存實亡，其他自由亦會因而蕩然無存，香港必將淪為鴉雀無聲的社會。

法官閣下，不但如此，我更在抗爭中深切體會到，2019年爆發的示威浪潮，其實是一場香港民眾為未來運動奮鬥的志業。2014年，數以萬計群眾受到感召，參與「和平佔中」和「雨傘運動」，秉行「公民抗命」原則集體和平抗爭，反對人大8.31決定扼殺港人應有的普選權力，爭取實行全面普選。雖然未能成功，但已不可磨滅。五年之後，民眾由於反對林鄭政權強推惡法起而抗爭，進而發展為爭取「五大訴求」的群眾運動，規模之大，人數之多，前所未有，席卷全港，雖受鎮壓越戰越勇，日益洶湧，勢不可擋。歸根究底，其力量乃是來自普羅大眾不忘初衷的堅毅意志。毫無疑問，它的確是體現香港人抗爭精神的民主運動。

長期以來，我一直致力於爭取民主、公義。不論在議會內外，均以實現全面普選為職志。在港人為此協力奮起，抗爭不輟之際，我豈能不於所處崗位悉力以赴，共同抵抗林鄭政權的逼迫打壓。舉行「10.1大遊行」身先士卒，與群眾共同進退，自然是應有之義。

法官閣下，我在此陳情，並非為自己砌辭開脫，而是想闡明發起「10.1大遊行」的初衷和原委。公民抗命本就是訴諸群眾良知，光明磊落的行為，根本毋須有所隱瞞，亦不必祈求憐憫。

我既然已選擇抗命之途，自然明白必須坦然面對崎嶇前路，入獄承擔刑責，乃是必經之徑。

「行無愧怍心常坦 身處艱難氣若虹」

我謹以此作結，並與香港市民共勉。

梁國雄

23/5/2021

荔枝角收押所

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