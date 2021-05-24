去年7.1港區國安法正式生效翌日，民陣發起的七一遊行被禁，但仍有大批市民自行上街表達不滿，最終逾300人被捕，其中一名65歲男子在銅鑼灣街頭拋擲一個交通雪糕筒，因而被捕，今天在東區法院承認一項在公眾地方造成阻礙罪。主任裁判官羅德泉判刑時形容當天為「敏感一啲嘅日子」，被告行為引起他人情緒，判處被告入獄3星期。

被告周立坤（65歲）被控於去年7月1日在銅鑼灣怡和街19號樂聲大廈外行人斑馬線中央，無合法權限或合理解釋而留下一個交通圓筒，對上述公眾地方的人和車造成阻礙。

辯方求情指，被告是一名慈善機構助理員，事發時途經上址回家，承認受社會氣氛影響下愚蠢犯案，對途人構成危險，現已對行為有深切反省。辯方續指，被告於過程中沒有叫喊口號，又指被告多年來一直安分守己，形容案件並不是同類案件中最嚴重，並呈上一封由被告僱主撰寫的求情信，希望法庭可判處非監禁式刑罰。

羅官判刑指被告擁有豐富人生經驗，途經現場也受到影響，拋擲物品，可想而知其他人亦會受他的行為影響。羅官又指當日係一個「敏感一啲嘅日子」，而現場不斷有人叫喊口號，可見途人容易情緒高漲，故此不能單純考慮被告個人行為，而是需考慮被告行為所帶來的影響，認為監禁式刑罰合適，判處被告入獄3星期。

案情指去年7月1日下午4時許，大批群眾在銅鑼灣街頭一帶參與一個沒有警方不反對通知書的集會，其間不斷叫喊「五大訴求缺一不可」及不斷叫囂辱罵警察語句。及後被告遭發現向一條斑馬綫拋擲一個交通圓筒，其後被警員拘捕，警誡下未有作聲。

【案件編號：ESCC2808/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）