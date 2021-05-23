【本報訊】香港疫苗接種率持續低迷，港府出盡招數「谷針」，中文大學率先要求宿生接種疫苗後，港大、科大、理大及嶺大亦「跟風」要求師生或宿生打針。理大學生會昨日發表聲明，強烈譴責校方強制學生打針，狠批做法如同侵犯個人身體自主權，至昨午6時已收到約1,300個聯署，促校方撤回決定。而城大昨日則發通告，稱校方「鼓勵」師生接種疫苗，但同時表明大學並非實施「家長式管治」的地方，未有就拒打針設下後果。

理工大學早前向師生發電郵，要求全體師生及員工於新學年前接種疫苗，如未能接種，則須每周向校方提供檢測報告。

理大學生會昨日下午發聲明促請校方撤回決定，狠批做法「與侵犯個人身體自主權無異」。

城大應變小組：不宜家長式管治

理大學生會副會長張心怡接受本報訪問時指，截至昨日黃昏6時，已收到約1,300個聯署，而據學生會收到的學生意向，絕大部份人寧願每星期支付240元檢測，又或不打針、不檢測，也不打算就範，批評校方在「零諮詢」下實施強硬方案。她強調，學生會將全力爭取校方撤回決定，如校方堅持，學生會會有後續行動。

繼多間大學要求師生打針後，城市大學緊急事故應變小組昨發通告，「鼓勵」師生按個人情況接種疫苗，城大認為大學是知識分子的凝聚地方，不適合施行「家長式管治」，又表示相信大學社群會作出適當判斷。城大又表示，期望政府制訂有效的接種疫苗政策，令大學可配合政府的防疫政策。