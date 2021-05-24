太子站831事件半周年當日，大批市民響應網上號召到太子站聚集，最終演變成警民衝突。當晚有落單便衣警員因遭「私了」而擎槍。報稱「中東籍」的亞氏保加症男學生被指曾向案中便衣警投擲水樽及竹枝，早前在區域法院承認暴動罪。法官姚勳智認今判刑指暴動罪屬嚴重罪行，被告先後三次向警員投擲物件，又緊隨其後，若非警員跑至同袍身處位置，後果不堪設想，故將量刑起點定於入獄5年，惟考慮到被告並非主謀，其病況亦影響判斷力等，最終判處被告監禁2年10個月。

被告男生鈕卓暉（20歲），控罪書上報稱中東籍。他被控於去年2月29日在西洋菜南街近豉油街、以及豉油街與奶路臣街近彌敦道交界參與暴動，並於同日同地襲擊偵緝警員34731。

辯方求情時指被告的報告內容良好，透露被告患有亞氏保加症，有學習困難，但他沒有放棄，並擁有卓越的成就，在田徑項目上努力，並曾任職助教。被告承認因判斷錯誤而犯案，已獲得深刻的教訓，希望法庭盡快讓他回歸社會，重新生活。

姚官判刑時指，暴動罪屬嚴重的罪行，並引用梁天琦一案中的判刑指引。姚官指本案案情嚴重，片段顯示多名人士包圍警員，被告身處其中，先後三次向警員投擲物件，當中包括竹枝，又緊追警員；若非警員跑至同袍身處位置，後果不堪設想。

姚官將量刑起點定於監禁5年，但考慮到被告並非帶領別人犯案的人士，加上其病情影響判斷力，被告亦即時認罪，將刑期扣減至2年10個月。

案情指，多段片段拍攝到被告先後在西洋菜街與豉油街交界，以及豉油街緊隨人群追趕事主，並三度向事主投擲水樽等雜物。到事主跑出彌敦道時，被告再兩度從地上拾起竹枝，惟隨即遭警員制服。遇襲警員的醫療報告顯示，他的頭部、雙臂及雙腿擦傷腫脹，左腳踝骨折，事後獲批23天病假。

【案件編號：DCCC602/20】

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