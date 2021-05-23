土地短缺，發展局及規劃署早前公佈第二階段棕地檢討結果，290公頃棕地中覓得4組、11公頃棕地作發展公營房屋，佔研究範圍3.8%。《蘋果》翻查4組用地，當中「錦河路」用地擬發展2公頃棕地，但該處在大欖郊野公園旁，一路之隔是昔日政府擬發展郊野公園邊陲試點；另一「沙江圍北」用地附近亦有更大面積棕地未被揀選發展。有團體指當局低估棕地發展潛力，有大幅棕地不揀卻選接近敏感生態旁用地；有環團質疑「係咪想為發展郊野公園鋪路？」

規劃署的棕地研究指全港共有約1,500公頃棕地，扣除約800公頃將作房屋等用途，當局在700公頃較零散棕地中，先選取450公頃、屬高度及中度發展潛力的棕地研究發展公營房屋，前年公佈首階段結果，在「高發展潛力」160公頃棕地選了36公頃作發展，連附近共63公頃地可建2萬個單位；今年3月再公佈在290公頃「中發展潛力」棕地內揀選11公頃棕地，連同附近用地可建1萬個單位；即整體450公頃棕地僅發展47公頃棕地，佔約1成。

第2階段的4組共11公頃用地中，位於八鄉路以南的「錦河路」用地涉及2公頃棕地，連同附近土地研究範圍共6公頃，屬農地及綠化地帶。按當局列出用地位置及棕地研究資料，擬作建屋的範圍正位於大欖隧道收費站旁，一路之隔是昔日政府擬研究建屋的大欖郊野公園邊陲地帶，用地毗連自然保育區。現場視察，該處有物流公司及保護動物團體的橫額，附近有多個祖墳。

此外，另一幅位於流浮山、天影路以西的「沙江圍北」用地，當局擬發展5公頃棕地，連同附近共16公頃土地可發展，涉及綠化地帶及休憩用地。不過，翻查規劃署棕地研究報告，在該用地以北的深灣路兩旁尚有大片「中發展潛力」棕地，估算棕地面積較沙江圍北用地大數倍，亦連接洪水橋新發展區，卻未被揀選發展。

現場可見沙江圍北用地設大型露天停車場，附近有農莊及廟宇等。曾有報道指綠景（中國）地產投資有限公司2015年花7億元購入流浮山深灣路約88萬平方呎臨海地皮，料興建低密度海景住宅。

本土研究社成員蔡諾正稱，第2階段所選的棕地比例極少，認為當局嚴重低估棕地發展潛力，「好似交功課式檢視」，又指錦河路用地僅得2公頃棕地，位近研究試點，「會令人質疑係咪想令發展郊野公園翻生？點解要將發展帶近生態敏感地方？」

綠色和平項目主任陳可淳亦批評政府2階段僅發展47公頃棕地是「少到無倫，揀啲唔揀啲，只係hea做」，如錦河路用地，「咁多地方，但就揀咁近自然保育區同郊野公園，係咪為咗發展郊野公園鋪路？」

她稱該處以南有面積至少大一倍的棕地群，離郊野公園較遠，當局卻未有選取。就沙江圍北用地，她亦不明白當局何以不發展北面大片棕地，反選南面綠化帶，「呢類地應該復修，還原綠化帶功能。」她稱發展棕地獲得8成民意支持，「而家又慢又無準則，違背市民願望，反而去揀破壞郊野同填海嘅選項。」

規劃署反駁指團體說法不全面，因部份棕地不具備條件在短中期內作高密度公營房屋發展。就290公頃初步定為中度發展潛力地塊，90多公頃涵蓋於有房屋、經濟等發展計劃內，包括30公頃被納入新田／落馬洲發展研究及牛潭尾用地檢討；32公頃屬已規劃作不同發展用途地帶；18公頃繼續棕地作業等。餘下199公頃中131公頃有短期難以克服的發展局限；68公頃位置分散等。整體有逾860公頃棕地可作房屋等用途，佔新界棕地逾54%。

就錦河路用地接近郊野公園，規劃署指檢視時主要考慮基建可承載量、土地用途兼容性等；至於流浮山北面用地面積雖大，但近后海灣，依靠流浮山路及深灣路出入，擴闊道路有難度，現階段未必適合發展。

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