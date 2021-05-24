本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情又再現暗湧，昨日（24日）本港再增1宗新增個案，暫列為源頭不明的本地個案，並帶有N501Y變種病毒株，患者為一名46歲的菲律賓女傭。患者的抗體檢測亦呈陽性，故有可能從外地輸入。不過，昨日有少於5宗初步確診，當中涉及2宗未確定的個案，其中一宗為巴基斯坦裔地盤工人，而另一宗則為一名外傭。

連續一周本地「零確診」告終之後，連續多日出現外傭疑外地感染後，再於本地檢測「復陽」的個案。而昨日確診的46歲菲傭在檢疫酒店隔離時未驗出陽性，至5月22日的強制檢測突呈陽性，並驗出帶有N501Y變種病毒株。而女傭本身對抗體呈陽性，並於5月19日已完成兩劑疫苗接種。至於前日公佈初步確診，在官涌體育館協助接種疫苗的女護士，昨日證實其病毒株與疫苗相同，故相信僅被疫苗污染，並非確診。

巴籍地盤工於將藍隧道工作

另外，昨日有兩宗不確定個案，涉及一名37歲菲傭及一名43歲巴基斯坦籍地盤工人，兩宗個案Ct值高，病毒量低。其中37歲菲傭與僱主一家三口居於西貢大洞禾寮村村屋，並曾與親友於馬鞍山海典居舉行聚會。而43歲地盤工人，衞生署昨日表示工人仍在工作，故未能聯絡到。

至凌晨的強制檢測公告，指37歲菲傭帶有N501Y及E484K變種病毒株，而43歲巴基斯坦籍地盤工人則於將軍澳藍田隧道工作，將藍隧道已經是第3次有工程要納入強檢。

政府凌晨公佈的強制檢測公告，就昨日兩宗不確定的本地個案曾到訪的地點進行強制檢測。另外有13所學校及3所學校的指定班級，因出現上呼吸道感染個案，亦被納入強制檢測。另外早前兩個強制檢測過的店舖亦再進行多次檢測。任何於5月11日至24日期間曾身處有關學校或班級超過兩小時的人士，須於5月27日或之前接受檢測。受檢人士若在5月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5月24日強制檢測公告

涉及N501Y及E484K變種病毒株的初步確診個案曾到訪地方

●馬鞍山海典居第8座（5月9日或16日曾身處）

●馬鞍山公園（5月1、2或23日曾身處）

●火炭入境事務處火炭辦事處（4月30日或5月11日曾身處）

●西貢大洞禾寮村49號（5月4至24日曾身處）

初步確診個案曾到訪地方

●葵涌石籬（二）邨石華樓（5月11至24日曾身處）

●將軍澳藍田隧道NE／2015／01合約工程地盤（5月11至24日曾身處）

再次檢測地方

●中環置地廣塲中庭3樓322號舖Urban Bakery Works（4月15日至5月5日期間曾身處）

●中環置地太子2樓201-2號舖Oliver’s the Delicatessen（4月15日至5月5日期間曾身處）

學校

●天水圍仁濟醫院林李婉冰幼稚園／幼兒中心

●觀塘香港耀能協會安泰幼兒中心

●鰂魚涌ABC Pathways International Kindergarten（Tai Koo Campus）

●葵涌崇基幼稚園

●長沙灣學之園幼稚園（星匯居）

●東涌太陽島幼稚園（東涌分校）

●屯門美樂中英文幼稚園／幼兒園（景峰花園分校）

●青衣路德會長青幼兒園

●藍田啟思幼稚園（匯景花園）

●沙田啟思幼稚園／幼兒園（帝堡城）

●鴨脷洲聖文嘉中英文幼稚園

●元朗保良局廖笑霞幼稚園暨幼兒中心

●九龍塘耀中國際幼兒園（根德道）

●灣仔高主教書院小學部三年級

●屯門保良局方王錦全小學一年級

●將軍澳保良局馮晴紀念小學三和四年級

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

政府今日會在柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園、葵涌石籬（二）邨石華樓地下、馬鞍山錦禧苑錦榮閣地下增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●柴灣興華（二）邨樂興樓及和興樓之間的公園（5月25日）

●馬鞍山錦禧苑錦榮閣地下（5月25日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●葵涌石籬（二）邨石華樓地下（5月25至27日）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月24日18:05）

11,833宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多3人出院（第11758、11822、11830號個案），共11,556人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

36名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、2人嚴重（第9907、10358號個案），其餘33人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月23日08:30）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（22日）新增19宗確診個案，其中境外輸入個案18宗，分別是上海4宗，四川4宗，廣東3宗，福建2宗，北京1宗，天津1宗，遼寧1宗，浙江1宗，雲南1宗。安徽則新增1宗本土確診。大陸累計確診90,973宗，累計死亡4,636人。台灣累計3,862宗確診，累計死亡17人。

外國疫情（截至5月24日10:50）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.66億、死亡人數超過345萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,311萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.9萬。印度確診人數超過2,653萬，死亡人數突破29.9萬。巴西確診人數突破1,608萬，死亡人數超過44.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●印度首都新德里首席部長凱杰里瓦爾周日宣佈，將新德里目前採取的「封城」措施延長至5月31日。這是新德里第五次延長「封城」措施。

凱杰里瓦爾表示，「封城」以來，新德里單日新增確診病例數持續下降，為繼續鞏固抗疫成果，決定將現行封城舉措再次延長一周至5月31日。他同時表示，如果未來新德里單日新增確診病例數持續下降，政府可能考慮在此輪封城過後實施分階段解封。

●法國當局周日表示，鑑於印度變種病毒株在英國部份地區肆虐，法國今夏重啟旅遊時，或對英國遊客實施較嚴限制。外長勒德里昂建議，對英國旅客實施的檢疫措施會較歐盟旅客嚴格，但會較印度旅客寬鬆。

美聯社

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,116,798 (589,890)

印度 26,530,132 (299,266)

巴⻄ 16,083,258 (449,185)

法國 5,980,325 (108,358)

⼟⽿其 5,186,487 (46,268)

俄羅斯 4,944,129 (116,497)

英國 4,478,390 (127,983)

意⼤利 4,192,183 (125,225)

德國 3,657,662 (87,395)

⻄班牙 3,636,453 (79,620)

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