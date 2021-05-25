有市民去年4月疫情高峰過後，到旺角擺檔派發防疫物資，警員以違反限聚令為由，向其中四男三女發出告票，指控他們參與受禁群組聚集。其中一名不認罪的被告辯稱派發防疫物資可獲豁免被控，惟經審訊後，裁判官鄭念慈認為，無任何證供支持被告曾在案發地點派發物資，因此斷定聚集與此無關，不接納豁免理由，裁定罪成。鄭官判刑指，限聚令法例目的是為减低傳播風險，因此法庭必須考慮聚集人數；他以監禁14日作量刑起點，基於無證據顯示聚集的時間及增加傳播的機會，故緩刑18個月。辯方表示將就裁決申請覆核。

被告陳昀耀（34歲），傳票指去年4月19日在西洋菜南街近奶路臣街無合法權限或合理辯解，參與受禁群組聚集。

官：兩名警員供詞雖不相同但毫無衝突

鄭官裁決指，兩名作供的警員說法雖然不相同，但毫無衝突，他們均指現場沒有派發口罩或抗疫物資的活動，也無人排隊索取。兩警作供合情合理，表現肯定，盤問下無動搖，因此法庭接納他們的說法。

另外，案發現場有七人圍在一起面向長枱，人與人之間相隔不遠，不可能剛巧聚集，必然是在公眾地方的群組聚集。雖然在長枱上有口罩及噴液，以及與防疫無關的政治宣傳物品，惟無任何證據支持他們曾在該處派發物資；縱使有或曾經有，亦不清楚是甚麼時間，亦無證供指他們打算派發，加上沒有宣傳資料，也不見有市民排隊索取，因此肯定不可能是在當時派發，不接納所謂的豁免理由。

鄭官判刑指，違反限聚令定額罰款為2,000元，在不考慮被告背景、聚集人數及時間長短下，罰款數額相同。如果因干犯限聚票控而選擇抗辯，法庭並已擬定聆訊日期，縱使後悔再選擇認罪，罰款將會是4,500元。

案情無提及被告觸犯限聚令有否加重疫情

被告選擇不認罪，經審訊後裁定罪名成立，對控罪毫無悔意，因此以上兩項罰則均不適用。該項法例目的為防疫，如果不遵守指示，多人聚集勢必增加疫情傳播風險，因此法庭在量刑前必須考慮聚集的人數。案中涉及四男三女，有約8人在警方到場時已離去，為數實在不少。至於辯方大律師指聚集時間不長，並非一個好的求情理由。

鄭官續指案中警員不可能觀察一段長時間，否則只會增加傳播的風險。為有效防止疫情，法例必須由大家共同遵守，雖然案中無提及被告觸犯限聚令有否加重疫情，但的確禁止多人聚集可减低傳播風險。鄭官以14天監禁作起點，緩刑18個月。

案情指，警方999熱線接獲投訴後，警長51587譚俊賢帶同警員前往處理，在距離20米外步行前往，當時有8人在警員到場期間循不同方向散去。其中四男三女面向長枱或坐或站，經調查後，警方以違反限聚令作出票控。案中其餘六名被告早前均已認罪，獲罰款處理。

【案件編號：KCFS500016/20】

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