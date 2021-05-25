成立近20年、公立醫院兩大醫生工會之一的前線醫生聯盟（FDU）宣佈解散。FDU在Facebook專頁表示，因未能就主席接任人達成共識，宣佈解散。

有會員表示，FDU一直尋找主席接任人，但無人願意接任，不少前線醫生也感到在現時的政治環境及立法會由建制派把持下，醫生工會可以做的已不多，「喺而家呢個處處紅線嘅時代，冇乜嘢可以做到。發表個聲明都驚犯法，仲有咩可以做？喺共產國家並冇真正嘅工會」，但對工會走上解散之路仍感非常可惜。

6.28召特別大會 投票方式決定解散

前線醫生聯盟在Facebook專頁表示，該會在昨日（24日）周年大會中，未能就主席的承接得到共識，經過多番商討，決定按照勞工處職工會登記局列明的職工會條例，啟動工會解散的機制。該會將落實有關細節，並在6月28日舉行特別大會，以投票方式（包括代理投票）決定解散。

前線醫生聯盟於2002年成立，主要為非專科醫生爭取權益。如2003年沙士爆發，新入職醫生被凍薪，之後甚至有醫生不獲續約，或沒有受訓職位，當時FDU為醫生爭取應有權益。

政治環境令工會無作為 醫生心灰無人接任

有FDU會員表示，現任主席冼建文任期屆滿，但未能找到新主席，無人願意接任，相信因在現時政治環境下，隨時會一句說話誤墮法網，而且工會可以做的事不多，「以前可以靜坐、搞聯署，而家連勞工處都話要睇工會有冇違反《國安法》，咁點做。」

以往涉及醫療議題，如數年前修改醫委會組成，除了醫生靜坐外，也有立法會議員在議會內支持醫生，但現在已沒議會支援，就像政府下月提交容許海外港人醫生免試註冊的法案，即使工會有行動也阻不了法案通過，令不少醫生對經營工會心灰意冷。

會員慨嘆「理性專業不再有生存土壤」

另有會員指，以往FDU主要就事件立場或原則性嘅問題發聲，「喺而家呢個處處紅線嘅時代，係冇乜嘢可以做到」。他直言工會解散是非常可惜，「但都係大勢所趨，而家已經唔係公民嘅時代。理性專業已經不再有生存土壤，更加可惜嘅係其他涉及更多具體事務嘅組織，佢哋會面臨更大嘅風險」。

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