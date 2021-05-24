【本報訊】全港中、小學及幼稚園事隔半年，昨日終於恢復全校半日面授課堂。有近一個月沒回校的學生稱，對於可以重返校園與同學一同上課，感到十分開心；家長亦並未因全校學生回校上課而感到擔憂。

小學校長籲「講道理」谷針

位於灣仔聖公會聖雅各小學昨早7時起，已有乘搭校巴的學生於校門外輪候進入校園。就讀該校小六的羅同學，復活節假期後只曾回校一星期，他昨在母親陪同下回校上課，他稱本以為要至7月惜別典禮才再與同學見面，又稱網課不能與同學面對面聊天，感到孤單。

羅太則表示，現時難以在「絕對安全」的情況下復課，但「學始終都要返」，相信面授課堂比網課對學生學習更好。對於有消息指政府將疫苗接種年齡降至12歲，羅太稱要須審視更多資料才作決定，現時不考慮讓兒子接種。

盧先生則陪同已多日沒一起回校上學、分別就讀小三及小五的兩兄弟回校。他笑言學校只容許三分二學生回校上課時，須與太太分工照顧二人，增加照顧負擔，現終可鬆一口氣；哥哥則稱很高興能與弟弟一起上學。

資助小學校長會名譽主席、聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，疫情令師生去年11月至今不能「齊齊整整」，如今政府容許全港學校無條件復課，代表疫情已趨穩定，又指「有家長形容小朋友（心情）好high。」他稱，一直鼓勵教職員及家長接種疫苗，認為打針比定期檢測的防疫成效更大，但當局應思考是以強制抑或鼓勵方式推動政策，「學校係教育嘅地方，應該用講道理嘅方式去處理。」