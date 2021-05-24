【本報訊】大學教育資助委員會（教資會）採用「優配學額」 機制，即大學必須預留部份學額，供教資會評審後重新調配。有指教資會就2022至2025年的「優配學額」 機制向各大學發出「啟動籌劃信件」，要求將國安法教育列為必修。教資會主席唐家成昨日回應時表示，教資會有責任提醒院校國安法的條文要求，但如何落實則由大學自行決定。

七成學術評審 獲國際評三星

教資會公佈2020年「研究評審工作」結果，涵蓋2013年10月至2019年9月期間，涉及約4,200名合資格教員提交約16,000項研究成果。評審設五級制，由最高四星「世界領先水平」至「U級」的「不予評級」。

研究成果中，七成獲國際專家評為三星或以上，當中25%獲評為四星，45%為三星水平。上一次發佈有關評審結果為2014年，今次評審新增「研究影響」和「研究環境」兩個評審元素，研究評審工作小組副召人黃玉山認為，今年評審元素和以往不同，故結果不能直接與2014年比較，但顯然所有大學均已更進一步。

在13個學科範疇中，港大在法律、生物學、醫學及衞生科學等六個範疇，均為八大中取得最高比例的「四星」評級者，科大則有五個範疇奪得該評級最高比例。

被問到國安法的實施會否影響評審，教資會秘書長鄧特抗表示，評審小組成員中，七成並非本地專家，認為評審機制受國際尊重，主要檢視大學的學術水平。

唐家成則指，結果將影響每年撥予大學的補助金內，用作研究用途的撥款，但未有透露具體受影響金額。另外，多間大學要求師生接種疫苗，唐家成表示教資會尊重院校自主，他個人則認為接種疫苗屬公民責任，院校應鼓勵師生打針。