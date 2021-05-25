前年6月15日反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭就事件展開研訊，警方與消防的代表昨已完成結案陳詞，死因裁判官高偉雄今引導陪審團，著他們考慮梁最後一刻爬出鐵架的意圖是甚麼，並給予他們自殺、不幸及意外的裁決選項。由兩男三女組成的陪審團約於早上10時13分開始退庭商議。

裁判官昨曾強調，本案與社運有關，陪審團或有自己的看法，但不應因應某些觀點而假設某些人做事背後有既定原因，並形容這是陰謀論。

裁判官參考英國最高法院案例，引導陪審團不用以毫無合理疑點考慮梁凌杰是否自殺身亡，只需以相對可能性的標準，即考慮是否接納某些證供，來裁定梁有否了結自己生命的意圖。

自殺

裁判官指出，梁凌杰於6月15日前雖有做過某事情或有些計劃；但他於6月15日當日，除掛起橫額及穿著寫上訴求的雨衣外，並沒有口述或發信息來清楚表明有自殺的意圖。惟陪審團亦可考慮梁已在鐵架上危站近5個小時，而梁最後一刻爬出鐵架的意圖是甚麼。高指，當時梁已危站接近5個半小時，警方亦慢慢接近他，陪審團可推論梁當時是否覺得自己無法久留，擔心警方會將他帶返地面，令他不能表達自己的訴求，才在別無他選地選擇爬出棚架。

裁判官提醒陪審團須考慮梁的意圖而非動機，即是思考梁當刻想怎樣做，而不是為何要這樣做。如陪審團認為梁凌杰有意圖了結自己生命、殺死自己，便可裁定其自殺。裁判官引導指，雖梁曾網上搜尋有關自殺的字眼、致電查詢其人壽保險及填寫綠色殯葬意願書，但這些證據並不能證明梁爬上鐵架的意圖。

死於不幸

若陪審團認為梁凌杰曾意識到爬出鐵架有風險，但因想表達某些想法，導致最終判斷錯誤而墮樓身亡，則可裁定其死於不幸。裁判官指出，雖然梁爬出鐵架時雙腳懸空、梁曾掙扎及不配合救援，但他在差不多墮下時曾望向地下。當時地上放有氣墊，惟與鐵架有約1.5米距離。若梁曾意會自己即使不配合救援，亦會墮落到氣墊上，便是死於不幸。

意外

至於陪審團若認為梁凌杰當時是不想墮樓、不想死的，便可裁定其死於意外。裁判官此選項代表梁當時是想被拯救、並不想掉下，但在體力不支掉下時，未能及時捉緊鐵架。裁判官亦提醒，陪審團選擇此情況，則代表不接納消防證供，例如梁當時並非不配合救援及掙扎。因消防一方曾指若梁無掙扎，有信心可拯救他，又指梁有足夠時間捉住鐵架。

至於建議方面，陪審團可考慮的範疇，包括警方談判組的政策、消防處對處理危站個案的裝備，以及圍封工地的安全等，但高官強調，法庭無權要求政府改善政策上的問題，例如可否就特定議題立法，雖然梁帶著這個訴求危站，但這是梁的動機，死因庭就此不予考慮。

就警方談判組的政策，高官表示，陪審團可考慮談判組是否應該讓陌生人參與游說，若作出這個建議，實質執行時會否有困難？另外，陪審團亦可考慮消防處有否添置其他呎吋安全氣墊，以符合香港的需要；以及圍封工地是否有需要貼上清晰的警告標示等。

另外，根據庭上證供，警方及消防處均互相指對方是行動的總指揮，兩部門對持有利器的危站人士準則有不同演繹。縱然本案並非無因分工不清晰而引起問題，惟陪審團可就日後會否因類似的情況而影響行動，建議處方作出改善。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

【案件編號：CCDI481/19】

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