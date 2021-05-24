【本報訊】竹篙灣檢疫中心早前被轟提供粟米肉餅磚等「劣食」，並出現懷疑集體食物中毒後，國泰航空飲食服務公司獲政府邀請投標，為檢疫中心提供膳食服務。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒昨透露，國泰已中標，昨日起向竹篙灣檢疫中心接受隔離的市民提供膳食。他形容與茶餐廳水準差不多，若以飛機餐標準評價，他給予90多分。

每日三餐各提供四款式

林健鋒昨向記者展示四款「國泰隔離營午餐」，包括泰式咖喱魚粒拼豆腐肉碎配白飯、蘑菇茄汁燒雞腿肉配牛油麵、西芹冬菇紹菜炒甘筍配玉子豆腐、瑤柱白粥配肉碎炆豆腐等。據他了解，目前有百多人正入住竹篙灣隔離營，國泰會提供早午晚三餐，每日會盡量提供不同款式。他表示，不會期望投標形式的隔離營食物可媲美飛機餐般豐富，但相信國泰出品有保證，而且佔地利優勢，「至少可以提供到熱飯畀大家食」。

國泰回覆證實昨起為竹篙灣檢疫中心提供餐飲服務，每日三餐膳食各提供四款菜式、共12款選擇，以確保膳食健康和營養均衡，但無交代有關餐飲服務的價錢。資料顯示，國泰去年開始提供商務飯盒，每個售39元，送餐範圍為機場及東涌一帶。

竹篙灣檢疫中心本月初有10多名檢疫人士懷疑食物中毒，衞生防護中心其後證實40人不適。負責提供膳食的丹尼食品有限公司即時被撤換，食環署亦以該公司的食物室不潔及保存食物溫度不當，展開檢控程序。有傳媒取得丹尼食品單據，顯示檢疫中心每餐飯盒單價僅16元。