【本報訊】因前年10.1遊行而被控的十名民主派人士昨日分別被押往區域法院受審，數十名市民一早到法庭排隊等候旁聽聲援。眾被告的多名戰友亦有到庭支持，社民連主席黃浩銘表示，正值炎夏，還押監房的生活絕不容易，但相信各被告會堅持。

十名被告早上由囚車押送到區域法院，旁聽常客「王婆婆」撐起黃傘、高舉「三權合一、人權盡失」標語聲援。早上8時半，已有大約30名市民在法院內排隊等候取籌，約10名警員在法院外戒備。

早於6時許，Candy已帶同8歲女兒悠悠及另外數名親友到場，她直言現時香港的情況荒謬，指市民的集會自由不斷被剝削，希望到場支持眾被告，「做得幾多得幾多， 都想佢哋（被告）知我哋support」。

曾多次現身抗爭現場的悠悠更親筆撰寫兩封信給梁國雄及陳皓桓，信封寫上「Figo哥哥」及「毛伯伯」，Candy指悠悠一直關注反修例運動，昨日亦是悠悠主動提出希望旁聽，又引述悠悠想對梁國雄說「我會努力讀書，會照顧寶瑩姨姨（梁國雄太太）」。

黎智英太太及女兒、壹傳媒行政總裁張劍虹、梁國雄太太陳寶瑩、楊森太太、社民連主席黃浩銘、民主黨前主席李永達、呂智恆等人均有到庭旁聽。

黃浩銘：會喺出面繼續發聲

曾入獄的黃浩銘稱，明白現時正值炎夏，還押監房的生活絕不容易，希望眾被告能夠堅持，寄語他們在獄中多鍛煉身體，「多啲飲水，見字飲水，我哋喺出面會繼續發聲」。

黃早前曾前往荔枝角收押所探望陳皓桓，他稱對方雖要與溫度和蟑螂搏鬥，但心態仍樂觀積極，他稱相信在監獄捱得過的人都會變得更堅強。

李永達亦表示，知道在囚的十人非常辛苦，但相信他們會繼續堅持。他又稱前日曾嘗試前往荔枝角收押所探望何俊仁，惟最後被拒絕探訪，「唔詳細講喇，你問懲教署」。

十名被告中，除黎智英及何秀蘭因其他案正分別在赤柱監獄及羅湖懲教所服刑，其餘八人被還押在荔枝角收押所。八人昨晨被押上囚車時，社民連吳文遠上車前高舉勝利手勢，隨即被懲教署職員阻止。梁國雄上車前嘗試舉起雙手，亦即時被職員阻止，並將他推上車。