港台早前將最新一集《議事論事》在播放後下架，觀眾無法在網上重溫，原因疑與片尾播放六四長跑片段有關，當中支聯會蔡耀昌高呼「平反六四」口號。廣播處長李百全今（25日）出席立法會會議時解釋事件，指該集《議事論事》並非抽起，當中九成內容已播出，但有一節未經編輯委員會審批，製作團隊自行加入，「偏離咗編輯管理機制」。他續指，將會按機制徹查涉事的製作團隊，如有需要會採取「進一步行動」。

李百全稱過去3個月只抽3節目 議員誇其整治有方「非常有效」

立法會今召開資訊科技及廣播事務委員會，討論港台事宜。商務及經濟發展局局長邱騰華、常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文、廣播處長李百全及副廣播處長馮建業均有出席。

席上大多建制派議員發言時，紛紛大讚李百全整治港台之舉非常有效，民建聯周浩鼎形容李百全「雷厲風行，係做啱咗」。商界議員廖長江問及，港台部份節目為何被抽起，以及新設立的編輯委員會如何運作。

李百全回應指，在過去3個月，真正被抽起的節目只有3個，包括《香港故事》、《議事論事》以及《鏗鏘集》，但強調以上節目製作均是在編輯委員會成立前已完成，「我哋亦都交代咗原因，包括唔持平，亦都機會違反通訊局嘅守則⋯⋯咁冇辦法，就惟有抽起佢」。

何君堯促向製作團隊追製作費

資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯指，雖然於3月被抽起的節目，是在編輯委員會成立後才被發現有問題，但認為在委員會成立前，港台已有《港台約章》及製作人員守則規管，意味被抽起的3個節目亦是違規，建議要向涉事製作人員追討製作費。

梁卓文回應指，港台會依內部或公務員守則處理港台員工行為，惟在工作流程於事後有所修改，卻「返轉頭」向員工追討，做法並不公道。

李百全指《議事》被抽章節加插未經審批內容 必徹查

提到最新一集、上周五（21日）播放的《議事論事》，李表示並沒有抽起節目，當中九成的內容已播出，但有一節並未經編輯委員會審批，是製作團隊自行加入，「係偏離咗編輯管理機制」，因此現時上架的片段已作剪輯。

實政圓桌田北辰追問指，港台將會如何處理此類個案，「加插未經審批嘅內容，明顯違反機制，你就算畀warning letter（警告信），都係收咗就算㗎啦」，問及港台將會如何懲處涉事製作團隊。

李百全回應指，「一定會徹底調查」，將會跟從政府機制調查，「有需要嘅話會有進一步行動」。田再問到有何行動，李指，公務員如有紀律不適當，將會有合適懲處，亦有機會以《公共財政條例》處理，要求製作團隊賠償節目製作費。

製作班底被調走至調查完成

自由黨鍾國斌指，得知港台已叫停《議事論事》製作團隊的工作，將會以外聘製作團隊製作節目，質疑原本的製作團隊將會調至哪些工作。李百全指，聘請CAT II的人員是港台常用的方法，「可以為節目帶嚟新思維」，指將會為原本製作團隊「安排其他工作去做」，直至調查完成，亦強調港台有資源外聘製作人員。

涉事的該集《議事論事》的節目時間亦被剪短，疑因對談的內容而被剪輯。有份擔任嘉賓的自由黨邵家輝問到，當天主題為「公務員注射疫苗」，自己曾在節目提及外國公司現時不會撤資等討論，想知道剪輯的原因。李回應指，在大方向而言，港台希望節目中「兩方面意見、唔同意見都表達到」，亦要貼題和持平，因此「有少少剪輯」。

聲稱編委會「唔係一言堂」 與團隊頻「互動」

多名議員均關注編輯委員會的運作。新民黨容海恩指，得知有員工反映有部份製作好的節目都未被上架，「可能拍咗，但就hold（擱置）咗，佢哋好想知邊度唔持平」，問到港台如何向製作團隊解釋。

李百全回應指，委員會中有電視及電台部的主管，「每次討論嘅嘢都會記錄低，有會議紀錄，講個原因係咩」，主管亦會與製作團隊解釋。李又形容，整個編輯委員會的過程屬「互動」，「我哋唔係一言堂，可以有好多討論」，亦強調「我哋係對件事，唔係對人」。

葛珮帆建議規管個人意見節目：裏面有反中國訊息

民建聯葛珮帆問到，現時港台的部份個人意見節目仍然存在偏頗，「仲有啲反中國嘅訊息喺入面」。李回應指，港台會正面面對投訴，「管理委員會會睇投訴趨勢，睇吓邊啲節目收多啲投訴」。

葛追問，現時港台人員是否已全數宣誓，李百全指現時港台的公務員已全部完成宣誓，非公務員亦會依機制安排宣誓。葛追問，有否公務員因拒絕宣誓而離職，當中為數多少，李回應指，「有少數，但可以肯定係好少」。

李百全在會議前後多次被追問港台相關事宜，但完全未有回應傳媒提問。在會議後，李被大批傳媒包圍，追問有關《議事論事》調查何時完成、《鏗鏘集》如何違反國歌法等，李不發一言，默默離開。

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