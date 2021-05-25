警方去年4月凌晨在炮台山港鐵站便衣執行反刑毀行動，其間看見三名年輕女子疑在行人天橋「連儂牆」噴上「天滅中」三字及貼文宣，展開追捕，混亂間有人報稱跌落樓梯。涉案三女被控管有噴漆及刑事毀壞，案件今在東區裁判法院開審。

三名女被告為侍應林燕虹（24歲）、售貨員林瑋婷（29歲） 及文員滕克恬（26歲）。林燕虹及林瑋婷同被控一項刑事毀壞罪，被指於去年4月6日在炮台山站B出口連接福元街的行人天橋上損壞天橋。滕克恬則被控一項管有物品意圖損壞財產罪，涉於同日同地管有一支噴漆，意圖損壞該行人天橋。

案發時駐守北角分區特遣隊的警員PC8432王紹邦（譯音），當日負責拘捕首被告。他作供交代拘捕前後情況，指當晚北角福元街天橋上一幅白色牆上有「天滅中」三個字，而首被告逃跑期間將一罐噴漆丟棄地上，並一度於樓梯跣倒，報稱右手手腕扭傷，臀部亦有受傷。

王稱稍後拾起噴漆，並要求首被告將戴在右手上的醫用手套脫下，以及展示身上物品。首被告在身穿的黑色衞衣前衣袋內掏出包括印章和箱頭筆等物件。王事後以刑事毀壞罪名拘捕首被告。

承認口供上時間是與同袍「夾返」而得出

王接受盤問時承認，當日以便裝當值，與同袍PC8636及PC13850在福元街一端橋底負責埋伏觀察行動，PC13850每隔20分鐘上橋觀察。

王於11時25分透過通訊機通報橋上妥當，沒有任何損毀；惟3分鐘後卻突然傳來一聲男子大叫，PC8636隨即跑上樓梯，王尾隨，發現首被告向他迎面跑下樓梯，並將手上的噴漆丟棄在地上，但隨即已跣腳跌倒。王上前表露身份，並「慰問佢有冇受傷」，此時PC13850指住首被告大叫「佢噴嘢」。

王稱拘捕首被告後，撿走她拋棄的噴漆罐及其他證物，然後隨PC13850到橋上觀察被噴上「天滅中」的一幅牆。

辯方庭上播放片段，王認出片中人包括他與首被告。辯方以片段中噴漆罐所處位置，質疑與王供稱撿取噴漆的位置不符，又指王聲稱撿取的證物包括醫用手套、黑色cap帽、藍色箱頭筆、兩個印章、一叠紙以及噴漆，皆非來自首被告或於其身上撿取，王亦沒看到首被告拋棄噴漆。王一一否認，但他承認口供中有關時間的描述，是與同袍「夾返」，他曾參考自己手機發出訊息的時間。審訊下午繼續。

【案件編號：ESCC1914/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）