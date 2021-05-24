【本報訊】港版國安法頒佈至今將近一年，有親建制傳媒報道，港澳辦擬籌建兩個司，其中一個司涉及維護國家安全，將由原香港中聯辦法律部部長王振民擔任；另一個司則涉及宣傳文化，或稱作「新聞司」。有評論員認為，今次港澳辦只屬「重組功能」，或為加強宣傳及管理，質疑北京對港早已「牢牢掌握」，但仍感不安全，即使無任何威脅仍要製造「假想敵」，認為港人不應因此感恐慌而自亂陣腳。

港澳辦目前設有七個正司局級內設機構，分別是秘書行政司、綜合司、政研司、聯絡司、交流司、法律司和機關黨委（人事司），當中由聯絡司負責管理港澳在內地新聞機構和記者事務，成立「新聞司」後，預計聯絡司部份業務將劃歸「新聞司」。

至於另一新設涉維護國家安全的司，據《星島日報》報道，港澳辦內定由王振民執掌涉及維護國家安全的司。

王是基本法專家，曾任全國人大香港基本法委員會委員、中聯辦法律部部長，在上月「國家安全教育日」曾提到「民主」要先維護它所依託國家安全，不能在「一國」被破壞下舉行選舉。

劉銳紹：北京創造假想敵

熟悉內地時政的劉銳紹指，「新聞司」從功能上並非新司，以往港澳辦成立之際，其中一個功能正是用作宣傳，故他相信籌建多兩個司只屬「重組功能」，或用以加強宣傳及管理。

至於另一個涉及維護國家安全的司，劉銳紹提及2019年四中全會上，國家主席習近平已稱要「牢牢掌握香港全面管治」，認為今次改動只為強化管治，包括實施港版國安法。

劉又質疑，北京當局對港早已牢牢掌握，但仍感不安全，即使無任何威脅，仍會創造「假想敵」，認為港人不應因此感到恐慌而自亂陣腳。身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊接受查詢時指，未聞港澳辦擴充架構消息，但認為由王振民擔任司長合適，因他熟悉香港事務。

湯又指，若消息屬實，港澳辦架構上變動，相信只會與諮詢架構有關，「因為國安法冇一個角色畀港澳辦扮演」，而目前只有國安署等有法律角色。