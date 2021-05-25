太子站8.31事件發生11個月當日，園藝店務員在旺角遇警截查，搜出萬用刀及摺刀，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件早前審結。裁判官香淑嫻今日裁決時，明言拒絕接納被告自辯稱當日放假並打算返回公司放下工具袋的說法。不過，裁判官認為被告當日的衣著與示威者有異，亦沒有逃跑，縱然行為十分可疑，但是未能作出唯一推論指被告持有涉案物品用作傷人，故裁定他脫罪。

被告劉梓麟，報稱售貨員，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於去年7月31日在旺角山東街及彌敦道交界，藏有黑色刀、萬用刀及摺刀各一把。

官質疑若放回工具如此重要 為何要先遊遍香港

裁判官香淑嫻裁判時指，被告出庭作供，自言在「繽紛園藝」工作，因公司提供的工具不足，亦不及自己的工具好用，故工作時會自備工具以作隨身使用。案發當日他正值休假，但他於案發前一日下班時不慎將工具袋帶走，故當日打算到信和中心先買模型，再將工具帶回公司，以待翌日上班使用。

香官指被告說法牽強，難以置信。對於被告聲稱當日計劃先到黃埔見朋友，再往北角，並到旺角信和買模型，最後回公司放下工具，香官質疑被告既認為放回工作袋是如此重要的事，卻放在當日行程的最後部份，即使行程中先到同樣在九龍區的黃埔，也不回公司放下他認為不容有失的工作袋，偏偏選擇遊遍香港，才將工具帶回公司。香官明言拒絕接納被告的說法。

惟香官指出，控方仍要證明被告管有工具的傷人意圖。本案中沒有直接證據證明被告有意圖傷人，控方要求以環境證供推論。香官稱，她看過涉案三把刀，三把刀均有刀尖且鋒利，但萬用刀及摺刀均常見於日常生活，而黑色刀則有原裝刀套包住。另外，三把刀雖均放在兩個腰包內，腰包外露，一拉開拉鍊，刀便顯然易見，沒有放在間格內；然而，腰包內亦其他雜物及日常用品。

背包滿載雜物 若真的前往示威實難以逃走

警方證人供稱當日有紀念831的示威，警方高調巡邏，案發當時看見被告在山東街向太子站方向走去。香官指，據她的「本地知識」，由被截停位置到太子警署，徒步需行10至15分鐘，而截停被告的位置十分平靜，沒有聚集或示威。

被告當時身穿黑T恤、黑褲及黑色腰包，背囊上有黑色雨冚，但他Ｔ恤中間有一大片彩色圖案，十分鮮明；而當時已有防疫要求，被告戴著白色口罩，看不出與示威相關，衣著亦不如示威者般「一身全黑」，他亦沒有帶備頭套或頭盔等裝備。

此外，案發影片顯示當時正下雨，香官指被告使用雨冚亦不足為奇。而他的背包內滿載雜物，他的雨冚下放了一盒模型，顯然是他的背包滿到連模型都放不下。香官認為，如被告真的前往示威，一旦被警員追捕，如此裝束會增加他逃走的困難，逃跑時模型更會跌下。

官指光時扣針僅屬雜物

而裝備上，被告除了在背囊底部有一對手套外，身上沒有其他示威者的裝備，顯示並非打算取出使用。至於在被告身上找到「光時」字句的扣針，香官認為只是眾多雜物中的其中一項物品而已。

香官指出，被告當時衣著與一般示威者明顯有異，而現場環境沒有示威、人群聚集或任何破壞社會安寧的事，涉案刀具放置在顯而易見的地方，沒有收起，並有解釋工具是工作用途。另外，被告遭截查時表現及態度合作，即時向警員提出可以打開模型檢查，亦沒有逃跑。香官指，雖然被告十分可疑，但法庭未能以被告持有涉案物品就是用作傷人作為唯一推論，故最終裁定被告罪名不成立。

【案件編號：WKCC4542/20】

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