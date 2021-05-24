特首暗戰開打，兩邊人馬隔空過招，湯家驊的「熟悉魔鬼」引起梁營前鋒張志剛激烈批評，指用魔鬼形容特首，有違政治倫理。林鄭用港台宣傳閹割選舉計劃，用選委內的樁腳拉關係，偷步搞選舉工程，被另一梁營猛將屈穎妍抨擊偷步，放下抗疫大任，且令港台收視「歸零」。最近在土地政策上又互片，梁振英建議用不超過100公頃的大欖郊野公園邊陲土地興建約二至三萬個居屋單位。林鄭則表態反對，認為要長遠規劃土地供應才是辦法。

最新火併就係廣東省出現疫症個案，衞生署按程序將廣東省列為「中風險」地區，暫停該省香港居民以「回港易」到港，受到梁振英炮轟，當晚改口稱僅將荔灣區一處住宅匯鑫閣列為「中風險」地區，廣東省來港居民不受影響。聶德權更公開認錯，政府將會總結經驗，避免同樣誤會再發生。在打疫苗問題上，梁振英認為林鄭谷針政策錯誤，要用懲罰手段對付拒絕打針市民。

誰做特首由習一票決定

這場特首選戰將由上屆林鄭對薯片叔叔，倒退回同屬負評爆錶的林鄭對CY，恐怕大家早已視為TVB綜藝節目曾志偉回巢看待，冇興趣睇之餘，亦冇興趣討論。香港人心知肚明，誰做下任特首，由習近平一人手上的一票決定，甚麼土地供應、防疫政策、港台、教育問題，全部都是無關痛癢。首先，兩人民望同樣低殘，主要是失去香港主流中產的信任，他們天花亂墜的承諾，你會相信嗎？

在政治上，由於進入了中共直接管治香港的殖民地模式，特首傀儡化是必然，大小政治問題根本不容香港「自治」決定，不論是紅色基因自己友，還是港英餘孽，兩者均無分別，因為大家每天都是睇《文匯》《大公》《環時》《人日》施政，香港媒體也不敢說三道四，對政府政策作批評，至於調查報道就更加消失。香港變成紅色江山一部份，誰當特首，也要堅持「四個意識」：政治意識、大局意識、核心意識及看齊意識，即思想及行動上做到同黨中央高度一致，聽黨話跟黨走。也要做到兩個維護：維護習近平核心及黨的權威，再加上「四個自信」，香港特首政治上還有何事可為？

以往大家認為梁振英「左」，但最「左」的政策今天由林鄭執行，湯家驊說她的優點容納中間派，真的說笑？羅致光雖然是民主黨出身，長期出任秘書長要職，今天在政府內還有自由意志嗎？看看他的民主黨昔日戰友一個又一個陷獄，受盡折磨，楊森是他大學年代的朋友，他也認識胡志偉的，結果，提出以拍攝遺容網上奔喪來侮辱胡志偉，誰出的好主意？這些人戀棧權位，選擇變成獨裁幫兇，試問這種中間派同梁營人馬又有何區別？至少邵善波還敢公開說一句中央對泛民不應overkill！

我認為，最好是效法俄羅斯「制度自信」下的創新方式：總統普京及總理梅德偉杰夫用「二人轉」調位方式，永續做多廿年，特首及政務司由兩人輪流做，橫掂「好人好姐」誰會想做傀儡，不如將兩人溝埋變成「瀨尿牛丸」，更符合永保香港紅色江山的大戰略！

劉細良

時事評論員