【本報訊】近年中國政府屢次拘捕內地的天主教教會傳道人，又拆毀教堂十字架。西灣河聖十字架堂昨晚舉辦「為中國教會祈禱日」彌撒，參加的教友憂慮本港宗教自由日後亦同樣受打壓。主持彌撒的榮休主教陳日君樞機指，香港及內地情況令大家不敢作為，但教友仍然可以祈禱，形容這是責任及福份。

前任教宗本篤十六世欽定每年5月24日為「為中國教會祈禱日」，教宗方濟各（Pope Francis）前日亦呼籲全球信徒為中國教徒逼切禱告。香港天主教正義和平委員會昨晚在西灣河聖十字架堂舉辦為中國教會祈禱日彌撒。

「神父自我審查 少講政治」

領洗數十年的教友彭先生憂慮中央政府收緊內地宗教自由，意味香港可能會受影響，他形容現時「大環境」不理想，社會運動後本地教會亦受到管制，「要自我審查，啲神父少啲講政治議題，唔可以暢所欲言」。但他說「祈禱係我哋好犀利嘅武器」，希望透過彌撒聚集眾教友之力，為內地和香港的宗教自由祈禱。

領洗約三年的朱女士擔心港人的宗教自由日益收窄，自己亦「唔敢講咁多嘢，唔知邊啲應該講，邊啲唔講得。」

陳日君在彌撒講道指，無挑戰便無可能有信仰，不但中國教會，整個教會都正受到考驗，以往攻擊教會的是軍隊、大炮，現在更厲害，是思想。面前香港現況「我哋好無奈好灰心，知道內地教會點，仲傷心」。雖然現時社會環境令大家不敢作為，但教友仍然可以祈禱，這是責任及福份。

各信友又為香港及內地祈禱，亦祈求天主祝福候任主教周守仁，帶領教會走真理和平的道路。

彌撒最後齊諗「佘山聖母誦」。上海佘山聖母大殿是內地教徒朝聖地，但上海教區已宣佈為配合政府防疫要求，今年5月佘山聖母朝聖活動取消。