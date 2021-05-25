國泰航空三名前任或現職機艙服務員與艙務長，被指於2018至2019年間收賄逾9.8萬港元，以提名一位女子及其朋友為三人的同行旅伴，利用員工福利購買機票。三名國泰員工被控串謀使代理人接受利益罪，今於東區裁判法院提堂。主任裁判官羅德泉應控方申請，將案件轉介區域法院，下月9日答辯，各被告獲准保釋候訊。

三名被告依次為國泰航空有限公司前艙務長劉靜雯（34歲）、國泰航空現職機艙服務員李仲輝（26歲）及前機艙服務員王愛婷（31歲）。劉獲准以6,000元擔保，李及王則以5,000元保釋候訊。

劉靜雯被控四項串謀使代理人接受利益罪，李仲輝及王愛婷則分別被控與劉靜雯串謀干犯其中兩項控罪。

其中劉面對的兩項指控，指她於2018年1月至2019年2月期間，兩次與一名女子串謀，使劉在無合法權限或合理辯解下，分別接受約2,600美元（折合約2萬港元）及至少1,500美元（折合約1.2萬港元），作為劉按該計劃提名該女子為其同行旅伴的誘因或報酬。

劉另被指連同李於2018年12月17日至2019年6月19日期間，與同一女子串謀，使李在無合法權限或合理辯解下，接受約5,000美元（折合約3.9萬港元），作為李按該計劃提名該女子一名朋友為其同行旅伴的誘因或報酬。

餘下一項控罪指劉及王涉嫌於2019年1月3日至23日期間，與上述女子一同串謀，使王在無合法權限或合理辯解下，接受約3500美元（折合約2.7萬港元），作為王按該計劃提名該女子另一名朋友為其同行旅伴的誘因或報酬。

根據國泰航空的「Companion Travel Scheme」計劃，每名國泰航空僱員均可提名一名伴侶、兄弟姊妹、家人或朋友為其同行旅伴，獲提名人士可憑優惠價購買國泰航空及其夥伴航空公司的機票。國泰航空因三名被告的計謀而遭受經濟損失逾116萬港元，當中涉及75程的機票。

【案件編號：ESCC1102/21】

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